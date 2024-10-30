Новости Одессы и Одесской области

Военный из Одесской области погиб на Курском направлении

Военный из Одесской области погиб на Курском направлении

Болградская громада Одесской области потеряла еще одного своего Героя: на Курском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий ВСУ из села Бархатное Иван Димитриогло.

Грустное известие сообщили накануне в Болградской районной военной администрации.

Сообщается, что Иван Дмитриевич Димитриогло был военнослужащим механизированного подразделения Вооруженных Сил Украины. Бойца не стало 14 сентября 2024 года. Ему навсегда останется 52 года. У воина остались сестра и сын.

Погибший воин из Болградской громады2

В Болградской РВА выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Защитнике Украины станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти каждого из нас, всех, кто знал его, любил и уважал», – говорится в сообщении.

Когда состоится прощание с погибшим защитником, в громаде не уточнили.

Ранее в Белгород-Днестровском районе простились с 35-летним военнослужащим Дмитрием Мошнягой, который умер при исполнении служебных обязанностей в Днепре.

А 28 октября в Южненской громаде простились с погибшим на фронте солдатом ВСУ Андреем Проненко.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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