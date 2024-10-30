Военный из Одесской области погиб на Курском направлении

Грустное известие сообщили накануне в Болградской районной военной администрации.

Сообщается, что Иван Дмитриевич Димитриогло был военнослужащим механизированного подразделения Вооруженных Сил Украины. Бойца не стало 14 сентября 2024 года. Ему навсегда останется 52 года. У воина остались сестра и сын.

В Болградской РВА выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Защитнике Украины станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти каждого из нас, всех, кто знал его, любил и уважал», – говорится в сообщении.

Когда состоится прощание с погибшим защитником, в громаде не уточнили.

Ранее в Белгород-Днестровском районе простились с 35-летним военнослужащим Дмитрием Мошнягой, который умер при исполнении служебных обязанностей в Днепре.

А 28 октября в Южненской громаде простились с погибшим на фронте солдатом ВСУ Андреем Проненко.