Военнообязанные украинцы не смогут получать паспорта за границей – принято постановление

Соответствующее постановление обнародовано на сайте украинского правительства.

Согласно документу, получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.

В то же время эти требования не касаются украинцев, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации. Закон и уже подписан президентом и опубликован.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщение о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за границей.

Позже МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года «процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона».

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