Військовозобов’язані українці не зможуть отримувати паспорти за кордоном – прийнята постанова

Відповідну ухвалу оприлюднено на сайті українського уряду.

Відповідно до документа, отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ГТС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Водночас, ці вимоги не стосуються українців, які мають право на перетин кордону під час військового стану.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада прийняла у другому читанні закон посилення мобілізації. Закон і вже підписано президентом і опубліковано.

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про зупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

Пізніше МЗС пізніше вказало, що після вступу закону про мобілізацію з 18 травня 2024 року «процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону».

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