Военная организация готовила захват власти в Одессе

Организация готовилась к силовому захвату госучреждений при приближении рашистов к Одессе и должны были атаковать ВСУ с тыла. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и СБУ.

По данным следствия, руководил подразделением адвокат из Крыма, который после оккупации полуострова переехал в Одессу, и его друг. Вокруг себя они собрали более 20 единомышленников, готовых безоговорочно выполнять приказы и указания.

Под видом общественных организаций и коммерческих предприятий, создали военизированное формирование — «Оперативно-боевое подразделение», участники которой проходили военную, физическую и специальную подготовку.

В случае захвата региона участники формирования должны были войти в состав российских оккупационных органов власти, и занять желаемые «должности».

После неудач рашистов на фронте эту оперативно-боевую группу перевели в режим ожидания и активировали только летом 2024 года, когда она получили тайные задания.

Во время обысков изъято более 70 единиц огнестрельного оружия, бронежилеты, шлемы, а также инструкции по подрывной деятельности.

Двум жителям Одессы сообщено о подозрении в сговоре с целью захвата государственной власти и создании незаконного военизированного формирования. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников «организации».

По информации СМИ, речь идет Олеге Мальцеве с Константином Слободянюком, именующих себя «тамплиерами».

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.