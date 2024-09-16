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Российский агент шпионил за одесскими охотниками за «шахедами» и нацгвардейцами

Российский агент шпионил за одесскими охотниками за «шахедами» и нацгвардейцами

В Одессе задержали агента российских спецслужб, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой «Лють».

Об этом сообщили в СБУ и Одесской областной прокуратуре.

Установлено, что 63-тетний одессит добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником военной разведки рф.

Для выполнения вражеских задач он регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто фотографировал военные объекты. Разведданные агент отправлял по электронной почте.

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Приоритетными целями врага были временные базы подразделений объединенной штурмовой бригады Национальной полиции «Лють», которые выполняют задачи на южном фронте.

Также оккупанты планировали ударить по местам дислокации мобильных огневых групп ПВО.

Сотрудники СБУ задержали мужчину «на горячем», когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

«Также были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования украинских войск», — говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности.

шпионил в Одессе

Подозреваемому сообщили о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас одессит находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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