Новини Одеси та Одеської області

Військова організація готувала захоплення влади в Одесі

Військова організація готувала захоплення влади в Одесі

Два жителі Одеси під виглядом громадської організації створили «Оперативно-бойовий підрозділ», метою якого була допомога рф в окупації Одеси та області.

Організація готувалася до силового захоплення держустанов під час наближення рашистів до Одеси і мали атакувати ЗСУ з тилу. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та СБУ.

За даними слідства, керував підрозділом адвокат із Криму, який після окупації півострова переїхав до Одеси, та його друг. Навколо себе вони зібрали понад 20 однодумців, готових беззастережно виконувати накази та вказівки.

Під виглядом громадських організацій і комерційних підприємств, створили воєнізоване формування – «Оперативно-бойовий підрозділ», учасники якого проходили військову, фізичну та спеціальну підготовку.

У разі захоплення регіону учасники формування мали увійти до складу російських окупаційних органів влади та обійняти бажані «посади».

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Після невдач рашистів на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування та активували лише влітку 2024 року, коли вона отримали таємні завдання.

Під час обшуків вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї, бронежилети, шоломи, а також інструкції з підривної діяльності.

захоплення влади в Одесі
захоплення влади в Одесі
захоплення влади в Одесі
захоплення влади в Одесі

Двом жителям Одеси повідомлено про підозру у змові з метою захоплення державної влади та створенні незаконного воєнізованого формування. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх учасників «організації».

За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Мальцева з Костянтином Слободянюком, які називають себе «тамплієрами».

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

 

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