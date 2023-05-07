Военкому Одесской области грозит большой тюремный срок (видео)

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

По оперативным данным ГБР, чиновник за определенное вознаграждение давал указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Сообщается, что в ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Если суд признает вину военкома, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Сейчас чиновник отстранен от выполнения своих служебных полномочий. Идет досудебное расследование.

Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ о несоответствующих заработку доходах семьи чиновника.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе из-за подозрений в коррупции отстранили военкома. По данным СМИ, речь идет о военкоме всей Одесской области Евгении Борисове.

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