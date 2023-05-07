Новости Одессы и Одесской области

Военкому Одесской области грозит большой тюремный срок (видео)

Военкому Одесской области грозит большой тюремный срок (видео)

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

По оперативным данным ГБР, чиновник за определенное вознаграждение давал указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Сообщается, что в ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Если суд признает вину военкома, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Сейчас чиновник отстранен от выполнения своих служебных полномочий. Идет досудебное расследование.

Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ о несоответствующих заработку доходах семьи чиновника.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе из-за подозрений в коррупции отстранили военкома. По данным СМИ, речь идет о военкоме всей Одесской области Евгении Борисове.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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