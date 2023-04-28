Новости Одессы и Одесской области

Мобилизация: военкомов могут отправить на фронт

Мобилизация: военкомов могут отправить на фронт

Сотрудников военкоматов, которые сейчас проводят в Украине мобилизацию, могут как военнослужащих отправиться в зону ведения боевых действий. Заменить их должны защитники, которые восстанавливаются после ранений.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он рассказал, что одна из рекомендаций, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному, была про то, чтобы отправить на фронт большинство военкомов, которые уже давно находятся на своих должностях.

Президент добавил, что на их места будут назначены раненые военнослужащие, проходящие реабилитацию, и которые знают, как правильно выполнять работу по продолжению мобилизационных мероприятий. 

Напомним, что недавно представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в Одессе продолжается всеобщая мобилизация. Повестку при этом военнообязанным могут вручить в любом общественном месте.

Перед этим в городе было несколько случаев, когда военкомы силой увозили мужчин с улиц в военкоматы.

Еще “Одесская Жизнь” сообщала, что Кабмин разрешил выдавать повестки украинцам независимо от места регистрации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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