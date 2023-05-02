Директор ОСМД в Одессе переправлял «уклонистов» за границу

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении директора одного из одесских ОСМД, который переправлял мужчин призывного возраста через границу.

За свои «услуги» фигурант дела просил 5 тысяч долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В апреле 2022 года он привлек правоохранителя и сотрудника военкомата в незаконный бизнес. Желающим он предлагал два варианта переправки за границу: выезд за границу вне пункта пропуска и выезд посредством поддельных документов о непригодности к службе.

После разоблачения незаконного бизнеса организатор был объявлен в розыск. Он смог бежать за границу, но затем вернулся в Украину и был задержан работниками ДБР.

Теперь директор ОСМД обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). За эти правонарушения ему «светит» лишение свободы до 9 лет.

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