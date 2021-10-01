Водители авто должны включать фары за городом до мая – что грозит нарушителям?

С сегодняшнего дня, 1 октября, до 1 мая в Украине вступает в силу правило, согласно которому водители автомобилей должны в любое время суток включать фары при езде вне населенных пунктов.

Об этом напомнили в Нацполиции Украины.

Водители должны включать дневные ходовые огни

«С 1 октября до 1 мая водители должны включать дневные ходовые огни вне населенных пунктов в любое время суток. А если конструкция вашей машины не предусматривает дневные ходовые огни, то включайте ближний свет фар»,

– сообщается на Facebook-странице ведомства.

Соблюдение этого правила (предусмотренного п. 9.8 Правил дорожного движения Украины) сделает автомобиль заметным на дороге при любой погоде и существенно снизит риск попасть в ДТП.

Что ждет нарушителей?

Водителей, проигнорировавших это правило, ждет административная ответственность в виде штрафа в размере от 425 до 510 гривен, в соответствии с ч. 2 ст. 122 (нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее одесситам напомнили, что на участке Люстдорфской дороги действует реверсивное движение и призвали водителей авто быть внимательными.

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Фото: Podrobnosti.ua