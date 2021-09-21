Многие люди не вникают в юридические тонкости сделок купли-продажи. Ведь главное, чтобы автомобиль ездил и не имел скрытых дефектов. А на кого он там оформлен, не столь важно. Но такое отношение может привести к неприятностям.

Давайте разберемся, какие подводные камни могут ожидать людей, купивших автомобиль по доверенности.

Покупка автомобиля по доверенности законна?

Согласно Гражданскому кодексу, доверенность позволяет одному человеку представлять интересы другого. Это значит, что когда стороны оформляют у нотариуса доверенность на автомобиль, то никакой официальной сделки не происходит. Никто ничего не покупает и не продает.

Оформляя доверенность, так называемый «покупатель» всего лишь получает возможность распоряжаться автомобилем. Например, может продать его или «передоверить» кому-нибудь еще. Но право собственности к нему не переходит, оно остается у «продавца».

И какой тогда смысл покупать авто по доверенности?

Принято считать, что это самый быстрый и самый дешевый способ приобрести автомобиль. Ведь не нужно ехать в сервисный центр МВД, проходить там проверку, менять номера, платить налоги.

Процедура оформления доверенности у нотариуса занимает не больше 25 минут и стоит от 600 гривен.

Какие риски могут быть для «покупателя»?

Доверенность могут отменить в любое время, без объяснения причин. У «продавца» есть такое право. Он может обратиться к нотариусу и, после внесения данных в реестр, доверенность потеряет свою силу. В этом случае автомобиль придется вернуть настоящему хозяину.

Автомобиль может оказаться краденым или незаконно ввезенным на территорию Украины. Тогда его могут конфисковать.

В случае смерти «продавца» или «покупателя» — доверенность аннулируется. И все права на автомобиль перейдут к настоящему хозяину или его наследникам. Родственники «покупателя» не смогут претендовать на наследство, потому что нет законных оснований.

Если «продавец» совершит уголовное преступление, за которое предусмотрена конфискация имущества, то автомобиль заберут.

Настоящий собственник может передать автомобиль в залог. Если задержит выплаты по кредиту, то банк может забрать автомобиль себе.

Если «покупатель» надумает продать автомобиль, то настоящий владелец, который выдал доверенность, имеет право требовать деньги за свое имущество. И будет юридически прав — ведь это его автомобиль.

Покупая авто по доверенности, можно стать заложником семейной ситуации «продавца». Если он будет разводиться, то автомобиль попадет в перечень имущества, которое подлежит разделу между супругами. И придется его вернуть.

А у «продавца» могут возникнуть проблемы из-за доверенности?

Могут. В случае ДТП административную или уголовную ответственность несет водитель, который был за рулем автомобиля. Однако, возмещение убытков могут потребовать у настоящего хозяина, потому что он владеет «источником повышенной опасности», то есть автомобилем.

Это же относится к ситуации, когда автомобиль скрылся с места происшествия. Искать будут законного владельца, а не того человека, на которого выписана доверенность.

Штрафы за неправильную парковку и превышение скорости, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации — будут приходить «продавцу», а не доверенному лицу.

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Фото: Freepik, protocol.ua

