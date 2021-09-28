В правительстве утвердили список кодов для обозначения дополнительной информации в водительском удостоверении. Теперь технические и медицинские ограничения, например очки, контактные линзы, слуховые аппараты или автоматическая коробка передач, будут указаны в специальном поле.

Давайте разберемся, какие изменения ожидают водителей и что означают новые отметки.

Зачем нужны новые отметки в правах?

Это европейская практика. В странах ЕС ограничения указывают с помощью специальных кодов. Украина привела свое законодательство к европейским стандартам.

В частности, теперь в правах будет отметка о сдаче экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач. Это значит, что если вы сдаете практический экзамен на «коробке-автомат», то имеете право управлять машинами только с автоматической коробкой передач. В этом случае, в правах поставят код «78» в графе 12.

Если же вы сдаете экзамен на «механике», то ограничений не предусмотрено. Вы имеете право управлять, как «механикой», так и «автоматом». Никаких дополнительных кодов в удостоверение не ставят.

Значит нужно идти менять права, если сдавал на «коробке-автомат»?

Менять ничего не придется. Эти изменения не коснутся водителей, которые получили свои права до принятия новых норм.

Нововведения официально вступят в силу только спустя 3 месяца после опубликования постановления правительства. То есть в конце декабря 2021 года.

Как расшифровываются коды?

Медицинские причины:

01 Средство коррекции и/или защиты зрения

Средство коррекции и/или защиты зрения 01.01 Очки

Очки 01.02 Контактная линза (линзы)

Контактная линза (линзы) 01.05 Повязка на глаз

Повязка на глаз 01.06 Очки или контактные линзы

Очки или контактные линзы 01.07 Специальное оптическое устройство

Специальное оптическое устройство 02 Слуховой аппарат/средство для общения

Слуховой аппарат/средство для общения 03 Протезы конечностей/ортезы на конечности

Протезы конечностей/ортезы на конечности 03.01 Протез верхней конечности (конечностей)/ортез на верхнюю конечность (конечностей)

Протез верхней конечности (конечностей)/ортез на верхнюю конечность (конечностей) 03.02 Протез нижней конечности (конечностей)/ортез на нижнюю конечность (конечностей)

Приспособления транспортного средства:

10 Модифицированная трансмиссия

Модифицированная трансмиссия 10.02 Автоматический выбор передаточного числа

Автоматический выбор передаточного числа 10.04 Приспособленное устройство управления трансмиссией

Приспособленное устройство управления трансмиссией 15 Модифицированное сцепление

Модифицированное сцепление 15.01 Приспособленная педаль сцепления

Приспособленная педаль сцепления 15.02 Сцепление, которое приводится в действие рукой

Сцепление, которое приводится в действие рукой 15.03 Автоматическое сцепление

Автоматическое сцепление 15.04 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали сцепления

20 Модифицированные тормозные системы

Модифицированные тормозные системы 20.01 Приспособленная педаль тормоза

Приспособленная педаль тормоза 20.03 Педаль тормоза, приспособленная к нажатию левой стопой

Педаль тормоза, приспособленная к нажатию левой стопой 20.04 Скользящая педаль тормоза

Скользящая педаль тормоза 20.05 Педаль тормоза, установленная под углом

Педаль тормоза, установленная под углом 20.06 Тормоз, приводимый в действие рукой

Тормоз, приводимый в действие рукой 20.07 Максимальная сила действия на тормоза __ Н (1) (например: 20.07(300 Н)).

Максимальная сила действия на тормоза __ Н (1) (например: 20.07(300 Н)). 20.09 Приспособленный стояночный тормоз

Приспособленный стояночный тормоз 20.12 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали тормоза

Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали тормоза 20.13 Тормоз, приводимый в действие коленом

Тормоз, приводимый в действие коленом 20.14 Действие на тормозную систему обеспечивается внешним усилием

Действие на тормозную систему обеспечивается внешним усилием 25 Модифицированная система акселератора

Модифицированная система акселератора 25.01 Приспособленная педаль акселератора

Приспособленная педаль акселератора 25.03 Педаль акселератора, установленная под углом

Педаль акселератора, установленная под углом 25.04 Акселератор, приводимый в действие рукой

Акселератор, приводимый в действие рукой 25.05 Акселератор, который приводится в действие коленом

Акселератор, который приводится в действие коленом 25.06 Действие на акселератор обеспечивается внешним усилием

Действие на акселератор обеспечивается внешним усилием 25.08 Педаль акселератора слева

Педаль акселератора слева 25.09 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали акселератора

31 Приспособление педали и ограничитель хода педали

Приспособление педали и ограничитель хода педали 31.01 Дополнительный комплект параллельных педалей

Дополнительный комплект параллельных педалей 31.02 Педали на (или почти) одном уровне

Педали на (или почти) одном уровне 31.03 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педалей акселератора и тормоза, когда на педали действуют не стопой

Средство предотвращения блокировки или срабатывания педалей акселератора и тормоза, когда на педали действуют не стопой 31.04 Приподнятый пол

Приподнятый пол 32 Комбинированные системы рабочего тормоза и акселератора

Комбинированные системы рабочего тормоза и акселератора 32.01 Акселератор и рабочий тормоз в виде комбинированной системы, которой управляют одной рукой

Акселератор и рабочий тормоз в виде комбинированной системы, которой управляют одной рукой 32.02 Акселератор и рабочий тормоз в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия

Акселератор и рабочий тормоз в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия 33 Комбинированные системы рабочего тормоза, акселератора и рулевого управления

Комбинированные системы рабочего тормоза, акселератора и рулевого управления 33.01 Акселератор, рабочий тормоз и рулевое управление в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия одной рукой

Акселератор, рабочий тормоз и рулевое управление в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия одной рукой 33.02 Акселератор, рабочий тормоз и рулевое управление в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия двумя руками

Акселератор, рабочий тормоз и рулевое управление в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия двумя руками 35 Модифицированное расположение рычагов управления (выключатели фар, стеклоочистители, омыватель стекла, звуковой сигнал, указатели поворота и т.п.)

Модифицированное расположение рычагов управления (выключатели фар, стеклоочистители, омыватель стекла, звуковой сигнал, указатели поворота и т.п.) 35.02 Устройства управления, которыми управляют, не отпуская устройства рулевого управления

Устройства управления, которыми управляют, не отпуская устройства рулевого управления 35.03 Устройства управления, которыми управляют левой рукой, не отпуская устройства рулевого управления

Устройства управления, которыми управляют левой рукой, не отпуская устройства рулевого управления 35.04 Устройства управления, которыми управляют правой рукой, не отпуская устройства рулевого управления

Устройства управления, которыми управляют правой рукой, не отпуская устройства рулевого управления 35.05 Устройства управления, которыми управляют, не отпуская устройства рулевого управления

40 Модифицированное рулевое управление

Модифицированное рулевое управление 40.01 Максимальная сила действия на рулевое управление __ Н (2) (например: 40.01 (140 Н))

Максимальная сила действия на рулевое управление __ Н (2) (например: 40.01 (140 Н)) 40.05 Приспособленный руль (более широкая/толстая секция руля, уменьшенный диаметр и тому подобное)

Приспособленный руль (более широкая/толстая секция руля, уменьшенный диаметр и тому подобное) 40.06 Приспособленное положение руля.

Приспособленное положение руля. 40.09 Рулевое управление, которое приводят в действие стопой

Рулевое управление, которое приводят в действие стопой 40.11 Вспомогательное устройство возле руля

Вспомогательное устройство возле руля 40.14 Альтернативная приспособленная система рулевого управления, которую приводят в действие одной кистью/рукой

Альтернативная приспособленная система рулевого управления, которую приводят в действие одной кистью/рукой 40.15 Альтернативная приспособленная система рулевого управления, которую приводят в действие двумя кистями/руками

Альтернативная приспособленная система рулевого управления, которую приводят в действие двумя кистями/руками 42 Модифицированные устройства заднего/бокового вида

Модифицированные устройства заднего/бокового вида 42.01 Приспособленное устройство заднего вида

Приспособленное устройство заднего вида 42.03 Дополнительное внутреннее устройство, обеспечивающее боковой вид

Дополнительное внутреннее устройство, обеспечивающее боковой вид 42.05 Устройство, позволяющее видеть мертвую зону

Устройство, позволяющее видеть мертвую зону 43 Положение сиденья водителя

Положение сиденья водителя 43.01 Высота сиденья водителя для обеспечения нормального вида и на нормальном расстоянии от руля и педалей

Высота сиденья водителя для обеспечения нормального вида и на нормальном расстоянии от руля и педалей 43.02 Сиденье водителя, приспособленное к форме тела

Сиденье водителя, приспособленное к форме тела 43.03 Сиденье водителя с боковыми выступами для хорошей устойчивости

Сиденье водителя с боковыми выступами для хорошей устойчивости 43.04 Сиденье водителя с подлокотником

Сиденье водителя с подлокотником 43.06 Приспособленный ремень безопасности

Приспособленный ремень безопасности 43.07 Тип ремня безопасности с подкладкой для хорошей устойчивости

Тип ремня безопасности с подкладкой для хорошей устойчивости 44 Модификации мотоциклов (обязательное использование подкода)

Модификации мотоциклов (обязательное использование подкода) 44.01 Тормоз с однопоршневым суппортом/одним цилиндром

Тормоз с однопоршневым суппортом/одним цилиндром 44.02 Приспособленный тормоз переднего колеса

Приспособленный тормоз переднего колеса 44.03 Приспособленный тормоз заднего колеса

Приспособленный тормоз заднего колеса 44.04 Приспособленный акселератор

Приспособленный акселератор 44.08 Высота сиденья, что позволяет водителю в положении сидя одновременно ставить обе стопы на землю и удерживать мотоцикл в равновесии во время остановки и стояния

Высота сиденья, что позволяет водителю в положении сидя одновременно ставить обе стопы на землю и удерживать мотоцикл в равновесии во время остановки и стояния 44.09 Максимальная сила действия на тормоз переднего колеса __ Н (3) (например: 44.09(140 Н))

Максимальная сила действия на тормоз переднего колеса __ Н (3) (например: 44.09(140 Н)) 44.10 Максимальная сила действия на тормоза заднего колеса __ Н (4) (наприклад: 44.10(240 Н))

Максимальная сила действия на тормоза заднего колеса __ Н (4) (наприклад: 44.10(240 Н)) 44.11 Приспособленная подставка для ног

Приспособленная подставка для ног 44.12 Приспособленная ручка

Приспособленная ручка 45 Только мотоцикл с боковым прицепом

Только мотоцикл с боковым прицепом 46 Только трехколесные мотоциклы

Только трехколесные мотоциклы 47 Только для транспортных средств, имеющих более двух колес и не требующих уравновешивания водителем для трогания, остановки и стояния

Только для транспортных средств, имеющих более двух колес и не требующих уравновешивания водителем для трогания, остановки и стояния 50 Только для определенного номера транспортного средства/шасси (идентификационный номер транспортного средства)

Буквы, которые используются в сочетании с кодами от 01 до 44 для уточнения:

a — левый

— левый b — правый

— правый c — рука (кисть)

— рука (кисть) d — стопа

— стопа e — средний

— средний f — рука

— рука g — большой палец руки

Коды для обозначения ограничений:

61 Управление транспортным средством только в дневные часы (например, начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца)

Управление транспортным средством только в дневные часы (например, начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца) 62 Управление транспортным средством только в радиусе __ км от места проживания владельца или только в пределах города/региона

Управление транспортным средством только в радиусе __ км от места проживания владельца или только в пределах города/региона 63 Управление транспортным средством без пассажиров

Управление транспортным средством без пассажиров 64 Только для езды со скоростью не более чем __ км/ч

Только для езды со скоростью не более чем __ км/ч 65 Управление разрешено только в сопровождении владельца водительского удостоверения, по меньшей мере эквивалентной категории

Управление разрешено только в сопровождении владельца водительского удостоверения, по меньшей мере эквивалентной категории 66 Без прицепа

Без прицепа 67 Запрет управления транспортным средством на автомагистралях

Запрет управления транспортным средством на автомагистралях 68 Запрет управления транспортным средством под воздействием алкоголя

Запрет управления транспортным средством под воздействием алкоголя 69 Только для управления транспортными средствами, оборудованными алкозамком в соответствии с нормой ДСТУ EN 50436-1:2016 (EN 50436-1:2014, IDT) и/или ДСТУ EN 50436-2:2016 (EN 50436-2:2014, IDT). Указание даты окончания срока действия необязательно (например: 69 или 69 (01.01.2016))

Административные вопросы:

70 Обмен удостоверения № __, выданного __ (Опознавательный знак ЕС/ООН, в случае выдачи удостоверения третьей страной, например: 70.0123456789.NL)

Обмен удостоверения № __, выданного __ (Опознавательный знак ЕС/ООН, в случае выдачи удостоверения третьей страной, например: 70.0123456789.NL) 71 Дубликат удостоверения № __ (Опознавательный знак ЕС/ООН, в случае выдачи удостоверения третьей страной, например: 71.987654321.HR)

Дубликат удостоверения № __ (Опознавательный знак ЕС/ООН, в случае выдачи удостоверения третьей страной, например: 71.987654321.HR) 73 Только для транспортных средств категории В типа «квадроцикл с мотором» (В1)

Только для транспортных средств категории В типа «квадроцикл с мотором» (В1) 78 Только для транспортных средств с автоматической коробкой передач

Только для транспортных средств с автоматической коробкой передач 79 (__) Только для транспортных средств, которые отвечают техническим требованиям, указанным в скобках, для применения статьи 13 Директивы Европейского Парламента и Совета 2006/126/ЕС от 20 декабря 2006 г. о водительском удостоверении

(__) Только для транспортных средств, которые отвечают техническим требованиям, указанным в скобках, для применения статьи 13 Директивы Европейского Парламента и Совета 2006/126/ЕС от 20 декабря 2006 г. о водительском удостоверении 79.01 Только для двухколесных транспортных средств с боковым прицепом или без него

Только для двухколесных транспортных средств с боковым прицепом или без него 79.03 Только для моторизованных трициклов

Только для моторизованных трициклов 79.04 Только для моторизованных трициклов, совмещенных с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг

Только для моторизованных трициклов, совмещенных с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг 79.05 Мотоцикл категории А1 с соотношением мощность/масса свыше 0,1 кВт/кг.

Мотоцикл категории А1 с соотношением мощность/масса свыше 0,1 кВт/кг. 79.06 Транспортное средство категории ВЕ с разрешенной максимальной массой прицепа свыше 3500 кг

Транспортное средство категории ВЕ с разрешенной максимальной массой прицепа свыше 3500 кг 96 Транспортные средства категории В в автопоезде с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, при этом разрешенная максимальная масса такого автопоезда превышает 3500 кг, но не превышает 4250 кг

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