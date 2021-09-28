В правительстве утвердили список кодов для обозначения дополнительной информации в водительском удостоверении. Теперь технические и медицинские ограничения, например очки, контактные линзы, слуховые аппараты или автоматическая коробка передач, будут указаны в специальном поле.
Давайте разберемся, какие изменения ожидают водителей и что означают новые отметки.
Зачем нужны новые отметки в правах?
Это европейская практика. В странах ЕС ограничения указывают с помощью специальных кодов. Украина привела свое законодательство к европейским стандартам.
В частности, теперь в правах будет отметка о сдаче экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач. Это значит, что если вы сдаете практический экзамен на «коробке-автомат», то имеете право управлять машинами только с автоматической коробкой передач. В этом случае, в правах поставят код «78» в графе 12.
Если же вы сдаете экзамен на «механике», то ограничений не предусмотрено. Вы имеете право управлять, как «механикой», так и «автоматом». Никаких дополнительных кодов в удостоверение не ставят.
Значит нужно идти менять права, если сдавал на «коробке-автомат»?
Менять ничего не придется. Эти изменения не коснутся водителей, которые получили свои права до принятия новых норм.
Нововведения официально вступят в силу только спустя 3 месяца после опубликования постановления правительства. То есть в конце декабря 2021 года.
Как расшифровываются коды?
Медицинские причины:
- 01 Средство коррекции и/или защиты зрения
- 01.01 Очки
- 01.02 Контактная линза (линзы)
- 01.05 Повязка на глаз
- 01.06 Очки или контактные линзы
- 01.07 Специальное оптическое устройство
- 02 Слуховой аппарат/средство для общения
- 03 Протезы конечностей/ортезы на конечности
- 03.01 Протез верхней конечности (конечностей)/ортез на верхнюю конечность (конечностей)
- 03.02 Протез нижней конечности (конечностей)/ортез на нижнюю конечность (конечностей)
Приспособления транспортного средства:
- 10 Модифицированная трансмиссия
- 10.02 Автоматический выбор передаточного числа
- 10.04 Приспособленное устройство управления трансмиссией
- 15 Модифицированное сцепление
- 15.01 Приспособленная педаль сцепления
- 15.02 Сцепление, которое приводится в действие рукой
- 15.03 Автоматическое сцепление
- 15.04 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали сцепления
- 20 Модифицированные тормозные системы
- 20.01 Приспособленная педаль тормоза
- 20.03 Педаль тормоза, приспособленная к нажатию левой стопой
- 20.04 Скользящая педаль тормоза
- 20.05 Педаль тормоза, установленная под углом
- 20.06 Тормоз, приводимый в действие рукой
- 20.07 Максимальная сила действия на тормоза __ Н (1) (например: 20.07(300 Н)).
- 20.09 Приспособленный стояночный тормоз
- 20.12 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали тормоза
- 20.13 Тормоз, приводимый в действие коленом
- 20.14 Действие на тормозную систему обеспечивается внешним усилием
- 25 Модифицированная система акселератора
- 25.01 Приспособленная педаль акселератора
- 25.03 Педаль акселератора, установленная под углом
- 25.04 Акселератор, приводимый в действие рукой
- 25.05 Акселератор, который приводится в действие коленом
- 25.06 Действие на акселератор обеспечивается внешним усилием
- 25.08 Педаль акселератора слева
- 25.09 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали акселератора
- 31 Приспособление педали и ограничитель хода педали
- 31.01 Дополнительный комплект параллельных педалей
- 31.02 Педали на (или почти) одном уровне
- 31.03 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педалей акселератора и тормоза, когда на педали действуют не стопой
- 31.04 Приподнятый пол
- 32 Комбинированные системы рабочего тормоза и акселератора
- 32.01 Акселератор и рабочий тормоз в виде комбинированной системы, которой управляют одной рукой
- 32.02 Акселератор и рабочий тормоз в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия
- 33 Комбинированные системы рабочего тормоза, акселератора и рулевого управления
- 33.01 Акселератор, рабочий тормоз и рулевое управление в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия одной рукой
- 33.02 Акселератор, рабочий тормоз и рулевое управление в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия двумя руками
- 35 Модифицированное расположение рычагов управления (выключатели фар, стеклоочистители, омыватель стекла, звуковой сигнал, указатели поворота и т.п.)
- 35.02 Устройства управления, которыми управляют, не отпуская устройства рулевого управления
- 35.03 Устройства управления, которыми управляют левой рукой, не отпуская устройства рулевого управления
- 35.04 Устройства управления, которыми управляют правой рукой, не отпуская устройства рулевого управления
- 35.05 Устройства управления, которыми управляют, не отпуская устройства рулевого управления
- 40 Модифицированное рулевое управление
- 40.01 Максимальная сила действия на рулевое управление __ Н (2) (например: 40.01 (140 Н))
- 40.05 Приспособленный руль (более широкая/толстая секция руля, уменьшенный диаметр и тому подобное)
- 40.06 Приспособленное положение руля.
- 40.09 Рулевое управление, которое приводят в действие стопой
- 40.11 Вспомогательное устройство возле руля
- 40.14 Альтернативная приспособленная система рулевого управления, которую приводят в действие одной кистью/рукой
- 40.15 Альтернативная приспособленная система рулевого управления, которую приводят в действие двумя кистями/руками
- 42 Модифицированные устройства заднего/бокового вида
- 42.01 Приспособленное устройство заднего вида
- 42.03 Дополнительное внутреннее устройство, обеспечивающее боковой вид
- 42.05 Устройство, позволяющее видеть мертвую зону
- 43 Положение сиденья водителя
- 43.01 Высота сиденья водителя для обеспечения нормального вида и на нормальном расстоянии от руля и педалей
- 43.02 Сиденье водителя, приспособленное к форме тела
- 43.03 Сиденье водителя с боковыми выступами для хорошей устойчивости
- 43.04 Сиденье водителя с подлокотником
- 43.06 Приспособленный ремень безопасности
- 43.07 Тип ремня безопасности с подкладкой для хорошей устойчивости
- 44 Модификации мотоциклов (обязательное использование подкода)
- 44.01 Тормоз с однопоршневым суппортом/одним цилиндром
- 44.02 Приспособленный тормоз переднего колеса
- 44.03 Приспособленный тормоз заднего колеса
- 44.04 Приспособленный акселератор
- 44.08 Высота сиденья, что позволяет водителю в положении сидя одновременно ставить обе стопы на землю и удерживать мотоцикл в равновесии во время остановки и стояния
- 44.09 Максимальная сила действия на тормоз переднего колеса __ Н (3) (например: 44.09(140 Н))
- 44.10 Максимальная сила действия на тормоза заднего колеса __ Н (4) (наприклад: 44.10(240 Н))
- 44.11 Приспособленная подставка для ног
- 44.12 Приспособленная ручка
- 45 Только мотоцикл с боковым прицепом
- 46 Только трехколесные мотоциклы
- 47 Только для транспортных средств, имеющих более двух колес и не требующих уравновешивания водителем для трогания, остановки и стояния
- 50 Только для определенного номера транспортного средства/шасси (идентификационный номер транспортного средства)
Буквы, которые используются в сочетании с кодами от 01 до 44 для уточнения:
- a — левый
- b — правый
- c — рука (кисть)
- d — стопа
- e — средний
- f — рука
- g — большой палец руки
Коды для обозначения ограничений:
- 61 Управление транспортным средством только в дневные часы (например, начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца)
- 62 Управление транспортным средством только в радиусе __ км от места проживания владельца или только в пределах города/региона
- 63 Управление транспортным средством без пассажиров
- 64 Только для езды со скоростью не более чем __ км/ч
- 65 Управление разрешено только в сопровождении владельца водительского удостоверения, по меньшей мере эквивалентной категории
- 66 Без прицепа
- 67 Запрет управления транспортным средством на автомагистралях
- 68 Запрет управления транспортным средством под воздействием алкоголя
- 69 Только для управления транспортными средствами, оборудованными алкозамком в соответствии с нормой ДСТУ EN 50436-1:2016 (EN 50436-1:2014, IDT) и/или ДСТУ EN 50436-2:2016 (EN 50436-2:2014, IDT). Указание даты окончания срока действия необязательно (например: 69 или 69 (01.01.2016))
Административные вопросы:
- 70 Обмен удостоверения № __, выданного __ (Опознавательный знак ЕС/ООН, в случае выдачи удостоверения третьей страной, например: 70.0123456789.NL)
- 71 Дубликат удостоверения № __ (Опознавательный знак ЕС/ООН, в случае выдачи удостоверения третьей страной, например: 71.987654321.HR)
- 73 Только для транспортных средств категории В типа «квадроцикл с мотором» (В1)
- 78 Только для транспортных средств с автоматической коробкой передач
- 79 (__) Только для транспортных средств, которые отвечают техническим требованиям, указанным в скобках, для применения статьи 13 Директивы Европейского Парламента и Совета 2006/126/ЕС от 20 декабря 2006 г. о водительском удостоверении
- 79.01 Только для двухколесных транспортных средств с боковым прицепом или без него
- 79.03 Только для моторизованных трициклов
- 79.04 Только для моторизованных трициклов, совмещенных с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг
- 79.05 Мотоцикл категории А1 с соотношением мощность/масса свыше 0,1 кВт/кг.
- 79.06 Транспортное средство категории ВЕ с разрешенной максимальной массой прицепа свыше 3500 кг
- 96 Транспортные средства категории В в автопоезде с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, при этом разрешенная максимальная масса такого автопоезда превышает 3500 кг, но не превышает 4250 кг
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