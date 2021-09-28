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Новые обозначения в водительском удостоверении. Список кодов с расшифровкой

Новые обозначения в водительском удостоверении. Список кодов с расшифровкой

В правительстве утвердили список кодов для обозначения дополнительной информации в водительском удостоверении. Теперь технические и медицинские ограничения, например очки, контактные линзы, слуховые аппараты или автоматическая коробка передач, будут указаны в специальном поле.

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Давайте разберемся, какие изменения ожидают водителей и что означают новые отметки.

Зачем нужны новые отметки в правах?

Это европейская практика. В странах ЕС ограничения указывают с помощью специальных кодов. Украина привела свое законодательство к европейским стандартам.

В частности, теперь в правах будет отметка о сдаче экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач. Это значит, что если вы сдаете практический экзамен на «коробке-автомат», то имеете право управлять машинами только с автоматической коробкой передач. В этом случае, в правах поставят код «78» в графе 12.

Если же вы сдаете экзамен на «механике», то ограничений не предусмотрено. Вы имеете право управлять, как «механикой», так и «автоматом». Никаких дополнительных кодов в удостоверение не ставят.

Новые отметки в водительском удостоверении

Новые отметки в водительском удостоверении. Графика: mvs.gov.ua

Значит нужно идти менять права, если сдавал на «коробке-автомат»?

Менять ничего не придется. Эти изменения не коснутся водителей, которые получили свои права до принятия новых норм.

Нововведения официально вступят в силу только спустя 3 месяца после опубликования постановления правительства. То есть в конце декабря 2021 года.

Как расшифровываются коды?

Медицинские причины:

  • 01 Средство коррекции и/или защиты зрения
  • 01.01 Очки
  • 01.02 Контактная линза (линзы)
  • 01.05 Повязка на глаз
  • 01.06 Очки или контактные линзы
  • 01.07 Специальное оптическое устройство
  • 02 Слуховой аппарат/средство для общения
  • 03 Протезы конечностей/ортезы на конечности
  • 03.01 Протез верхней конечности (конечностей)/ортез на верхнюю конечность (конечностей)
  • 03.02 Протез нижней конечности (конечностей)/ортез на нижнюю конечность (конечностей)

Приспособления транспортного средства:

  • 10 Модифицированная трансмиссия
  • 10.02 Автоматический выбор передаточного числа
  • 10.04 Приспособленное устройство управления трансмиссией
  • 15 Модифицированное сцепление
  • 15.01 Приспособленная педаль сцепления
  • 15.02 Сцепление, которое приводится в действие рукой
  • 15.03 Автоматическое сцепление
  • 15.04 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали сцепления

 

  • 20 Модифицированные тормозные системы
  • 20.01 Приспособленная педаль тормоза
  • 20.03 Педаль тормоза, приспособленная к нажатию левой стопой
  • 20.04 Скользящая педаль тормоза
  • 20.05 Педаль тормоза, установленная под углом
  • 20.06 Тормоз, приводимый в действие рукой
  • 20.07 Максимальная сила действия на тормоза __ Н (1) (например: 20.07(300 Н)).
  • 20.09 Приспособленный стояночный тормоз
  • 20.12 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали тормоза
  • 20.13 Тормоз, приводимый в действие коленом
  • 20.14 Действие на тормозную систему обеспечивается внешним усилием
  • 25 Модифицированная система акселератора
  • 25.01 Приспособленная педаль акселератора
  • 25.03 Педаль акселератора, установленная под углом
  • 25.04 Акселератор, приводимый в действие рукой
  • 25.05 Акселератор, который приводится в действие коленом
  • 25.06 Действие на акселератор обеспечивается внешним усилием
  • 25.08 Педаль акселератора слева
  • 25.09 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педали акселератора

 

  • 31 Приспособление педали и ограничитель хода педали
  • 31.01 Дополнительный комплект параллельных педалей
  • 31.02 Педали на (или почти) одном уровне
  • 31.03 Средство предотвращения блокировки или срабатывания педалей акселератора и тормоза, когда на педали действуют не стопой
  • 31.04 Приподнятый пол
  • 32 Комбинированные системы рабочего тормоза и акселератора
  • 32.01 Акселератор и рабочий тормоз в виде комбинированной системы, которой управляют одной рукой
  • 32.02 Акселератор и рабочий тормоз в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия
  • 33 Комбинированные системы рабочего тормоза, акселератора и рулевого управления
  • 33.01 Акселератор, рабочий тормоз и рулевое управление в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия одной рукой
  • 33.02 Акселератор, рабочий тормоз и рулевое управление в виде комбинированной системы, которой управляют с помощью внешнего усилия двумя руками
  • 35 Модифицированное расположение рычагов управления (выключатели фар, стеклоочистители, омыватель стекла, звуковой сигнал, указатели поворота и т.п.)
  • 35.02 Устройства управления, которыми управляют, не отпуская устройства рулевого управления
  • 35.03 Устройства управления, которыми управляют левой рукой, не отпуская устройства рулевого управления
  • 35.04 Устройства управления, которыми управляют правой рукой, не отпуская устройства рулевого управления
  • 35.05 Устройства управления, которыми управляют, не отпуская устройства рулевого управления

 

  • 40 Модифицированное рулевое управление
  • 40.01 Максимальная сила действия на рулевое управление __ Н (2) (например: 40.01 (140 Н))
  • 40.05 Приспособленный руль (более широкая/толстая секция руля, уменьшенный диаметр и тому подобное)
  • 40.06 Приспособленное положение руля.
  • 40.09 Рулевое управление, которое приводят в действие стопой
  • 40.11 Вспомогательное устройство возле руля
  • 40.14 Альтернативная приспособленная система рулевого управления, которую приводят в действие одной кистью/рукой
  • 40.15 Альтернативная приспособленная система рулевого управления, которую приводят в действие двумя кистями/руками
  • 42 Модифицированные устройства заднего/бокового вида
  • 42.01 Приспособленное устройство заднего вида
  • 42.03 Дополнительное внутреннее устройство, обеспечивающее боковой вид
  • 42.05 Устройство, позволяющее видеть мертвую зону
  • 43 Положение сиденья водителя
  • 43.01 Высота сиденья водителя для обеспечения нормального вида и на нормальном расстоянии от руля и педалей
  • 43.02 Сиденье водителя, приспособленное к форме тела
  • 43.03 Сиденье водителя с боковыми выступами для хорошей устойчивости
  • 43.04 Сиденье водителя с подлокотником
  • 43.06 Приспособленный ремень безопасности
  • 43.07 Тип ремня безопасности с подкладкой для хорошей устойчивости
  • 44 Модификации мотоциклов (обязательное использование подкода)
  • 44.01 Тормоз с однопоршневым суппортом/одним цилиндром
  • 44.02 Приспособленный тормоз переднего колеса
  • 44.03 Приспособленный тормоз заднего колеса
  • 44.04 Приспособленный акселератор
  • 44.08 Высота сиденья, что позволяет водителю в положении сидя одновременно ставить обе стопы на землю и удерживать мотоцикл в равновесии во время остановки и стояния
  • 44.09 Максимальная сила действия на тормоз переднего колеса __ Н (3) (например: 44.09(140 Н))
  • 44.10 Максимальная сила действия на тормоза заднего колеса __ Н (4) (наприклад: 44.10(240 Н))
  • 44.11 Приспособленная подставка для ног
  • 44.12 Приспособленная ручка
  • 45 Только мотоцикл с боковым прицепом
  • 46 Только трехколесные мотоциклы
  • 47 Только для транспортных средств, имеющих более двух колес и не требующих уравновешивания водителем для трогания, остановки и стояния
  • 50 Только для определенного номера транспортного средства/шасси (идентификационный номер транспортного средства)

Буквы, которые используются в сочетании с кодами от 01 до 44 для уточнения:

  • a — левый
  • b — правый
  • c — рука (кисть)
  • d — стопа
  • e — средний
  • f — рука
  • g — большой палец руки

Коды для обозначения ограничений:

  • 61 Управление транспортным средством только в дневные часы (например, начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца)
  • 62 Управление транспортным средством только в радиусе __ км от места проживания владельца или только в пределах города/региона
  • 63 Управление транспортным средством без пассажиров
  • 64 Только для езды со скоростью не более чем __ км/ч
  • 65 Управление разрешено только в сопровождении владельца водительского удостоверения, по меньшей мере эквивалентной категории
  • 66 Без прицепа
  • 67 Запрет управления транспортным средством на автомагистралях
  • 68 Запрет управления транспортным средством под воздействием алкоголя
  • 69 Только для управления транспортными средствами, оборудованными алкозамком в соответствии с нормой ДСТУ EN 50436-1:2016 (EN 50436-1:2014, IDT) и/или ДСТУ EN 50436-2:2016 (EN 50436-2:2014, IDT). Указание даты окончания срока действия необязательно (например: 69 или 69 (01.01.2016))

Административные вопросы:

  • 70 Обмен удостоверения № __, выданного __ (Опознавательный знак ЕС/ООН, в случае выдачи удостоверения третьей страной, например: 70.0123456789.NL)
  • 71 Дубликат удостоверения № __ (Опознавательный знак ЕС/ООН, в случае выдачи удостоверения третьей страной, например: 71.987654321.HR)
  • 73 Только для транспортных средств категории В типа «квадроцикл с мотором» (В1)
  • 78 Только для транспортных средств с автоматической коробкой передач
  • 79  (__) Только для транспортных средств, которые отвечают техническим требованиям, указанным в скобках, для применения статьи 13 Директивы Европейского Парламента и Совета 2006/126/ЕС от 20 декабря 2006 г. о водительском удостоверении
  • 79.01 Только для двухколесных транспортных средств с боковым прицепом или без него
  • 79.03 Только для моторизованных трициклов
  • 79.04 Только для моторизованных трициклов, совмещенных с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг
  • 79.05 Мотоцикл категории А1 с соотношением мощность/масса свыше 0,1 кВт/кг.
  • 79.06 Транспортное средство категории ВЕ с разрешенной максимальной массой прицепа свыше 3500 кг
  • 96 Транспортные средства категории В в автопоезде с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, при этом разрешенная максимальная масса такого автопоезда превышает 3500 кг, но не превышает 4250 кг

Читайте также: В автошколах разрешили учиться онлайн и получать водительские права по почте.

Фото: Freepik

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