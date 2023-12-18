Во время атаки дронов на Одессу погиб сын известного ученого

17 декабря российские агрессоры вновь атаковали Одесский регион ударными беспилотниками типа “Шахед”. Один из сбитых беспилотников упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался. Были повреждены жилые дома и склад частного спортивного учреждения.

Пятидесятичетырехлетний Дмитрий Иваница во время атаки находился в комнате, смерть застала его в постели.

Дмитрий работал в университете им. Мечникова, был верующим человеком, помогал жителям поселка.

«Дима был очень отзывчивым, мы между собой называли его «добрая душа». Он был верующим человеком, никогда не отказывался от помощи тем, кто был рядом. Мы строили небольшую церковь в этом поселке, и Дмитрий всегда был в гуще событий», — рассказал знакомый погибшего.

Соседи погибшего говорят, что в ту ночь над поселком развернулся настоящий воздушный бой — ПВО сбивала целую стаю вражеских дронов. Хотя атака была кратковременной, люди долго еще находились в состоянии шока.

«Пожары, вызванные обломками «шахида», вызвали пожары в нескольких домах на этой улице. Площадь пожаров была достаточно большой, всего более 400 квадратных метров. К сожалению, один человек погиб, других пострадавших нет. Возможно, люди еще не оправились от шока, но мы готовы предоставить медицинскую помощь, на месте работали психологи ГСЧС», — рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк , сейчас враг изменил тактику – ударные беспилотники и другие средства поражения летят над жилыми кварталами, поэтому в результате удачных действий нашей противовоздушной обороны обломки все равно падают на дома жителей области.

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