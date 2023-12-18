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Під час атаки дронів на Одесу загинув син відомого вченого

Під час атаки дронів на Одесу загинув син відомого вченого

Під час ворожої атаки в ніч проти 17 грудня у своєму будинку загинув Дмитро Іваниця, син відомого вченого-мікробіолога Володимира Іваниці — професора та проректора Одеського національного університету імені Мечникова. Збитий ворожий дрон пробив дах, вибухнувши всередині будинку.

17 грудня російські агресори знову атакували Одеський регіон ударними безпілотниками типу “Шахед”. Один із збитих безпілотників упав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Було пошкоджено житлові будинки та склад приватної спортивної установи.

П’ятдесятичотирирічний Дмитро Іваниця під час атаки перебував у кімнаті, смерть застала його в ліжку.

Дмитро працював в університеті ім. Мечникова, був віруючою людиною, допомагав мешканцям селища.

«Дима був дуже чуйним, ми між собою називали його «добра душа». Він був віруючою людиною, ніколи не відмовлявся від допомоги тим, хто був поряд. Ми будували невелику церкву у цьому селищі, і Дмитро завжди був у гущі подій», – розповів знайомий загиблого.

Сусіди загиблого кажуть, що тієї ночі над селищем розгорнувся справжній повітряний бій – ППО збивала цілу зграю ворожих дронів. Хоча атака була короткочасною, люди ще довго перебували в стані шоку.

«Пожежі, спричинені уламками «шахіда», викликали пожежі у кількох будинках на цій вулиці. Площа пожеж була досить великою, лише понад 400 квадратних метрів. На жаль, одна людина загинула, інших постраждалих немає. Можливо, люди ще не оговталися від шоку, але ми готові надати медичну допомогу, на місці працювали психологи ДСНС», – розповіла речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, зараз ворог змінив тактику – ударні безпілотники та інші засоби поразки летять над житловими кварталами, тому внаслідок вдалих дій нашої протиповітряної оборони уламки все одно падають на будинки мешканців області.

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