Россияне 6 часов атаковали Одесщину дронами: в больницах взрослые и дети (фото, видео)

Вчера вечером, 13 декабря, в 19:28 раздался сигнал воздушной тревоги – российские «шахеды» атаковали Одессу. Взрывы и работу Сил ПВО слышал весь город и пригород.

Как сообщили в ГСЧС в Одесской области, по предварительной информации, на месте вызова пострадали 11 человек, из них 3 ребенка, после осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них 3 ребенка. Двое 8-летних мальчиков и 12-летняя девочка получили контузии и черепно-мозговые травмы

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в результате российских обстрелов пострадало общежитие.

После вчерашнего обстрела погиб мирный мужчина. Сегодня — четверо детей в наших больницах, которым предоставляется вся необходимая медицинская помощь, —

уточнил информацию о пострадавших Труханах.

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Также в результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения.

Кроме того, в ГСЧС сообщают, что на месте пожара установлен мобильный пункт обогрева. С пострадавшими и жителями общежития работают психологи ГСЧС. Красный Крест организовал подвоз пищи и теплых вещей.

Городские власти решают вопрос с временным расселением одесситов, чье жилье пострадало в результате атаки.

От ГСЧС привлечены 8 единиц техники и 30 спасателей.

Относительно обстрелов Одессы и области, дала комментарий Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне запустили по югу Украины минимум 39 «шахедов». По дронам результативно отработала ПВО. Но есть попадание обломков.

Припортовая инфраструктура южных регионов – один из приоритетов врага. И этой ночью очень показательно была атака на Подунавье, где БПЛА выискивали возможность навредить припортовой инфраструктуре, —

добавила Гуменюк.

В Силах обороны юга Украины добавили, что враг терроризировал южные регионы несколькими волнами дроновых атак и параллельно нанес ракетный удар.

БПЛА типа «Shahed-136/131» были выпущены из временно оккупированного Крыма по гражданской инфраструктуре.

Силы противовоздушной обороны метко отработали по всем ударным дронам. 2 были уничтожены в Херсонской области, 5 в Николаевской и 32 в Одесской области. Здесь враг направил свои атаки как на областной центр, так и на юг области – Подунавье.

В Одессе обломками сбитых дронов-камикадзе повреждено более десятка зданий, преимущественно жилых, горели частные автомобили.

В Подунавье враг атаковал припортовую инфраструктуру, уже традиционно направив дроны вдоль украинско-румынской государственной границы. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ. Люди не пострадали.