У Львові стріляли в Ірину Фаріон: що відомо про замах

У Львові стріляли в Ірину Фаріон: що відомо про замах

Увечері 19 липня у Львові сталася спроба вбивства відомої політичної діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Невідомий нападник вистрілив їй у голову. Жінку госпіталізували.

Напад на Ірину Фаріон стався у дворі будинку на вулиці Масарика. Її госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови, і зараз медики рятують життя жінки. Правоохоронці розпочали спеціальну операцію для затримання стрільця.

Підозрювані та свідчення очевидців

За даними поліції, на вулиці Масарика, де сталася стрілянина, проводиться спеціальна поліцейська операція з метою затримання зловмисника. Співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини задіяні у цій операції.

Сусіди, які бачили інцидент, повідомили, що нападник був у рукавичках і вистрілив Ірині Фаріон у скроню. Зброя, якою він користувався, була без глушника.

Інформація про замах підтверджується у правоохоронних органах. Наразі Ірина Фаріон перебуває в лікарні на вулиці Топольній у критичному стані, і медики борються за її життя.

Дуже погано все це. Дуже. Лягає у дистабілізаційний сценарій(
Тепер важливо, як спрацює поліція із затримання стрільця.
– так прокоментувала замах на Ірину Фаріон одеська журналістка, громадська діячка Зоя Казанжі.

Довідка “Одеського Життя”

Ірина Фаріон народилася 23 червня 1957 року. Вона є доктором філологічних наук і працює у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Також була народним депутатом України у Верховній раді VII скликання (2012—2014 рр.).

Скандали та контроверсії, пов’язані з Фаріон:

  • Ірина Фаріон відома своєю непримиренною боротьбою з російською мовою. Вона часто виступає проти використання російської мови в Україні та активно підтримує українську мову.
  • Один із найперших скандалів пов’язаний з відео з львівського дитячого садка, де Ірина Фаріон вичитувала дітей за використання російських імен (наприклад, “Маша” і “Ваня”).
  • Вона оприлюднили лист кримського студента до неї і деанонімізувала хлопця, після чого той зазанав репресій від російської окупаційної влади у Криму.
  • Фаріон сказала, що не може вважати російськомовних військових українцями, навіть якщо вони боронять Україну на фронті від рашистів.

Її заяви часто викликають широкий резонанс в українському суспільстві та бурхливу реакцію в соцмережах.

Анонсне фото: Суспільне. Львів

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