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Наговорила на 4 статьи Уголовного кодекса: на Ирину Фарион открыли дело

Наговорила на 4 статьи Уголовного кодекса: на Ирину Фарион открыли дело

На Ирину Фарион, преподавательницу «Львовской политехники», Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по четырем статьям. Также назначен ряд экспертиз по ее высказываниям и публикациям.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как сообщается в материалах следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. И назвала их «сбродом» и «москворотыми». Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом в обществе.

А студенты «Львовской политехники» вчера, 14 ноября, вышли на митинг с требованием уволить Фарион за неуважение к военным и былое прошлое, связанное с коммунистической партией. Ведь, по мнению студентов, она действует в интересах врага.

Кроме того, в своих соцсетях Фарион опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Парня задержали российские спецслужбы и заставили извиняться за свои слова.

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В отношении Ирины Фарион СБУ открыла уголовное производство по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

Цитата СБУ

Также по инициативе СБУ будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза высказываний Ирины Фарион.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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