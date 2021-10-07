Внимание водителям: в Одессе модернизируют светофоры на перекрестке Канатной и Семинарской

В Одессе в течение недели будут проводиться монтажные и пусконаладочные работы по модернизации светофоров на перекрестке улиц Канатной и Семинарской.
Об этом сообщают специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).
Водителей просят быть внимательными: на время проведения работ светофоры на данном участке могут не функционировать.
В дальнейшем, светофорный объект пройдет тестирование инженерного оборудования и будет подключен к автоматизированной системе управления дорожным движением.
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Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»