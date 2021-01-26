Новости Одессы и Одесской области

В Одессе собираются модернизировать более сотни светофоров (видео)

В Одессе собираются модернизировать более сотни светофоров (видео)

Уже в этом году одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (СМЭП) планирует модернизировать более сотни городских светофоров.

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Об этом заявил в своем еженедельном видеообращении заммэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Дмитрий Жеман.

Как отметил Жеман, сейчас в Одессе насчитывается 102 светофорных объекта, установленных с70-х годов прошлого века до 2005 года. При этом они не координируются с другими светофорными объектами.

«Например, зеленый сигнал светофора горит не более 40 секунд – на большее не хватает технических возможностей, а по нашим подсчетам нужна минута, а возможно даже больше», – пояснил вице-мэр.

По его словам, после модернизации этих светофоров стане намного меньше заторов на дорогах.

Помимо этого, Жеман напомнил, что теперь дорожную разметку сотрудники СМЭП будут наносить не краской, которая «живет» не более 6 месяцев, а более долговечным жидким пластиком.

«Да, это немного дороже, но это намного долговечнее, и это лучше работает на современных дорогах», – уверен чиновник.

Ранее Жеман сообщал, что в Одессе с 2021 года не будут красить пешеходные переходы. Вместо краски на них будут наносить жидкий пластик.

Еще по теме: Одесса оказалась на 11-м месте в мире по загруженности дорог.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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