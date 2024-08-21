Новости Одессы и Одесской области

Под Запорожьем погиб Защитник из Сергеевской громады

Под Запорожьем погиб Защитник из Сергеевской громады

Еще одного Защитника потеряла Одесская область и Украина. В бою за Украину, ее свободу и независимость погиб житель Сергеевской громады Андриянов Алексей Вячеславович.

Скорбную весть сообщила пресс-служба Сергеевской ОТГ.

Военнослужащий Алексей Андриянов погиб 12 августа 2024 года во время наступательных действий возле поселка Роботино Запорожской области. Герою было 42 года.

Алексей Андриянов

«Склоняем головы перед защитником, Героем Украины, который отдал самое ценное — свою жизнь. Искренние соболезнования семье и близким павшего воина. Силы и выдержки пережить тяжелое горе. Царство небесное и вечная память. Герои не умирают!» — написали земляки Алексея.

Исполняя свой воинский долг, 13 августа погиб житель города Арциз Кирилл Мягченко.

Ранее сообщалось о гибели бойца подразделения «Химера» Владимира Крупского, который был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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