Под Запорожьем погиб Защитник из Сергеевской громады

Скорбную весть сообщила пресс-служба Сергеевской ОТГ.

Военнослужащий Алексей Андриянов погиб 12 августа 2024 года во время наступательных действий возле поселка Роботино Запорожской области. Герою было 42 года.

«Склоняем головы перед защитником, Героем Украины, который отдал самое ценное — свою жизнь. Искренние соболезнования семье и близким павшего воина. Силы и выдержки пережить тяжелое горе. Царство небесное и вечная память. Герои не умирают!» — написали земляки Алексея.

Исполняя свой воинский долг, 13 августа погиб житель города Арциз Кирилл Мягченко.

Ранее сообщалось о гибели бойца подразделения «Химера» Владимира Крупского, который был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».