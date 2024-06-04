Защитник из Одесской области получил смертельное ранение на фронте

Защитник из Одесской области получил смертельное ранение на фронте

Одесская область потеряла еще одного защитника — в бою за независимость родной страны погиб житель села Выпасное Мологовской громады Александр Колесниченко. 

Александр Колесниченко получил ранения, несовместимые с жизнью во время выполнения боевого задания по защите государства. Сердце воина остановилось в больнице.

Об этом сообщает Мологовский сельский совет.

Александр Колесниченко

 

«Александр как и многие другие, мечтал о свободной независимой Украине, строил планы на будущее, но не суждено им осуществиться, потому что положил свою молодую жизнь за независимость и свободу нашего государства», — говорится в сообщении.

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб защитник из Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.

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