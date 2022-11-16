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Внесение Одессы в список ЮНЕСКО: как продвигается процесс?

Внесение Одессы в список ЮНЕСКО: как продвигается процесс?

14 ноября Одессу посетила представительница офиса ЮНЕСКО в Украине госпожа Кьяра Децци Бардески. Она отвечает за связи и контролирует процесс включения исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Госпожа Бардески отметила, что прибыла в Одессу впервые и частично ознакомились с архивными материалами, архитектурным и культурным наследием города.

В настоящее время проходит тщательное ознакомление с номинационным досье, которое было доставлено в Париж 11 октября 2022 года. Вопрос Одессы должен быть рассмотрен уже на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе встречи стороны обсудили процедуру вступления и выполнения рекомендаций ЮНЕСКО. В кратчайшие сроки Одесским городским советом направляется в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО вся востребованная дополнительная информация.

По совету международных специалистов исторический ареал документально зарегистрирован как единый памятник. Также по их рекомендации создан новый Департамент, отвечающий за контакты с ЮНЕСКО и объединяющий структуры одесской мэрии, ответственные за сохранение культурного и архитектурного наследия, международные связи, культуру и туризм.

В настоящее время готовится соответствующая городская целевая Программа.

Кроме того, продолжается международная деятельность, направленная на продвижение Одессы и получение поддержки международных партнеров, муниципалитетов породненных городов и дипломатических структур.

«Сегодня, когда идет война и враг разрушает украинские города, для нас очень важно сохранить наше культурное наследие для последующих поколений. Поэтому мы воспользовались правом вступления по ускоренной процедуре. Мы продолжаем выполнять все рекомендации и с нетерпением ждем положительного решения сессии ЮНЕСКО», — отметил Геннадий Труханов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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