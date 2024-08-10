Украинские разведчики успешно поохотились на «Тунца» в Крыму (видео)

В ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения «Group 13» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины при помощи ударного морского дрона MAGURA V5 ликвидировала очередного «Тунца» – скоростной катер российских оккупантов.
Как сообщили в ГУР, в результате успешной спецоперации повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.
Разведчики также напомнили, что это уже не первый уничтоженный у берегов временно оккупированного полуострова вражеский катер: два российских судна такого типа были уничтожены и еще два повреждены в мае этого года.
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Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 типа «Тунец» россияне использовали для патрулирования акватории и логистики в Крыму.
В ГУР также отметили, что международные эксперты признали новейшую ударную платформу MAGURA V5 самым результативным дроном в российско-украинской войне. Всего с помощью этих морских дронов украинского производства успешно поражено 18 судов государства-агрессора России, 9 из них уничтожены.
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