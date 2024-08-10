Украинские разведчики успешно поохотились на «Тунца» в Крыму (видео)

Как сообщили в ГУР, в результате успешной спецоперации повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

Разведчики также напомнили, что это уже не первый уничтоженный у берегов временно оккупированного полуострова вражеский катер: два российских судна такого типа были уничтожены и еще два повреждены в мае этого года.

Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 типа «Тунец» россияне использовали для патрулирования акватории и логистики в Крыму.

В ГУР также отметили, что международные эксперты признали новейшую ударную платформу MAGURA V5 самым результативным дроном в российско-украинской войне. Всего с помощью этих морских дронов украинского производства успешно поражено 18 судов государства-агрессора России, 9 из них уничтожены.

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