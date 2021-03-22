Строительство дороги в Одесский порт стартовало, – Автодор

Началось строительство государственной дороги в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Как пояснил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, сейчас попасть в Одесский порт можно только через городские дороги и территорию частной компании, что создает лишние хлопоты жителям Одесской области и препятствует росту экспорта страны. И Укравтодор взялся за решение этой задачи.

По данным облавтодора, протяженность новой цементобетонной дороги составит 5,3 км. Проект также предусматривает строительство специального отстойника для большегрузов, где смогут разместиться 300 грузовиков, а также двух площадок взвешивания в движении для контроля весовых норм. Предусмотрен и въезд на пропускной пункт порта – здесь дорогу хотят расширить до шести полос.

Кроме того, сообщается, что уже к майским праздникам Служба автодорог планирует открыть движение по всем шести полосам моста через Хаджибейский лиман.

Ранее в Службе автодорог в Одесской области рассказали, какие трассы хотят отремонтировать в этом году.

Еще по теме: Мост через Хаджибей могут полностью открыть в апреле 2021 года.

Фото: Facebook-страница облавтодора