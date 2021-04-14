Объездная дорога в порт Одессы: Укравтодор показал, как стартовали работы (видео)

Об этом сообщает Укравтодор.

Сообщается, что будущая дорога по всей протяженности проходит в сложных гидрогеологических условиях и, помимо прочего, требует замены почв подошвы земляного полотна на глубину двух метров.

Новая дорога соединит территорию Одесского морского торгового порта и трассу М-28 Одесса-Южный.

Кроме самой дороги хотят построить площадку для отдыха водителей и отстоя грузового транспорта, на 300 грузовиков одновременно. Также построят 2 места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания в движении.

Сообщается, что при въезде на КПП порта дорога будет расширяться до шести полос, поскольку в этом месте начинается таможенная зона и нужны соотвествующие условия для быстрого пропуска и проверки транспорта

Также будет построена 500-метровая эстакада высотой 13 метров.

Ранее в Службе автодорог в Одесской области рассказали, какие трассы хотят отремонтировать в этом году.