В Одессе непогода: коммунальщики усердно трудятся (фото)

Сегодня, 27 декабря 2021 года, в Одессе продолжается борьба с последствиями обрушившейся на город непогоды.
Коммунальщики расчищали Одессу от снега всю ночь и все утро
Как рассказали в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, над расчисткой города от снега всю ночь и все утро работали работники и техника ЖКС и городские коммунальные предприятия.
Сообщается, что дороги посыпали песчано-соляной смесью и хлористым натрием, а дворники обеспечивали проходимость тротуаров и межквартальных подъездов.
«Значительное внимание было уделено остановочным комплексам и подходам к парадным. Благодаря их усилиям город встретил утро без коллапса на дорогах и тротуарах. Однако возможности расслабиться нет: снег усилился и, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день. А это значит, что коммунальщикам снова приступать к работе»,
– сказано в сообщении.
По данным мэрии, всего в работах по ликвидации последствий непогоды 26-27 декабря задействованы 1362 работника и 87 единиц техники.
Одесситов просят не выходить из дома без нужды
Департамент городского хозяйства обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить сегодня перемещение и поездки по городу.
Также коммунальщики просят не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, так как из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Ранее сообщалось о сложной ситуации на одесских дорогах утром понедельника, 27 декабря. Как писали в соцсетях одесситы, снегоуборочной техники на дорогах они не наблюдали.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 декабря, в Одессе будет облачно. Днем возможны умеренные осадки, налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Температура воздуха днем составит около 0 градусов.
Фото с Facebook-страницы Департамента городского хозяйства Одесского горсовета