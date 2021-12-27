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В Одессе непогода: коммунальщики усердно трудятся (фото)

В Одессе непогода: коммунальщики усердно трудятся (фото)

Сегодня, 27 декабря 2021 года, в Одессе продолжается борьба с последствиями обрушившейся на город непогоды.

Коммунальщики расчищали Одессу от снега всю ночь и все утро

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Как рассказали в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, над расчисткой города от снега всю ночь и все утро работали работники и техника ЖКС и городские коммунальные предприятия.

Сообщается, что дороги посыпали песчано-соляной смесью и хлористым натрием, а дворники обеспечивали проходимость тротуаров и межквартальных подъездов.

«Значительное внимание было уделено остановочным комплексам и подходам к парадным. Благодаря их усилиям город встретил утро без коллапса на дорогах и тротуарах. Однако возможности расслабиться нет: снег усилился и, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день. А это значит, что коммунальщикам снова приступать к работе»,

– сказано в сообщении.

По данным мэрии, всего в работах по ликвидации последствий непогоды 26-27 декабря задействованы 1362 работника и 87 единиц техники.

Одесситов просят не выходить из дома без нужды

Департамент городского хозяйства обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить сегодня перемещение и поездки по городу.

Также коммунальщики просят не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, так как из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Ранее сообщалось о сложной ситуации на одесских дорогах утром понедельника, 27 декабря. Как писали в соцсетях одесситы, снегоуборочной техники на дорогах они не наблюдали.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 декабря, в Одессе будет облачно. Днем возможны умеренные осадки, налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Температура воздуха днем составит около 0 градусов.

Фото с Facebook-страницы Департамента городского хозяйства Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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