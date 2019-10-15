Власник готелю «Токіо стар» може вийти із СІЗО під заставу в 53 мільйони гривень

Сьогодні, 15 жовтня, Київський районний суд міста Одеси ухвалив рішення продовжити арешт власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному.

Про це повідомляє кореспондент видання Таймер із судової зали.

Так, Вадиму Чорному продовжили запобіжний захід на 60 діб, а також призначили заставу в 53 мільйони гривень.

Чорний заявив, що таке рішення краще, ніж нічого, і повідомив, що оскаржуватиме суму в суді.

Нагадаємо, пожежа в готелі “Токіо Стар” у ніч на 17 серпня забрала життя 9 людей. За фактом пожежі було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 270 (порушення вимог пожежної безпеки) ККУ.

Причиною пожежі в прокуратурі назвали замикання електропроводки.

Раніше співвласника готелю, бізнесмена Вадима Чорного помістили в СІЗО.

Другому власнику готелю закидають порушення вимог пожежної безпеки. Однак він не виходить на контакт зі слідчими і переховується. У правоохоронців уже є дозвіл на те, щоб його затримати.

При цьому про підозру в порушенні правил пожежної безпеки повідомили двом співробітницям – старшій адміністраторці та черговій готелю «Токіо Стар». Старша адміністраторка Ірина Паровик перебувала в СІЗО з 13 вересня. 11 жовтня суд змінив їй запобіжний захід на нічний арешт.

Чи відповідатимуть усі винні за цю трагедію, покаже слідство.

Фото: ДСНС