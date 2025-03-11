Про це журналістці «Одеського Життя» Антоніні Бондаревій розповів член правління асоціації Валерій Абаджиєв.

За словами винороба, українська виноробна галузь досі несе на собі відбиток радянського минулого, коли виробництво вина було орієнтоване на великі заводи.

Парадоксально, але хоча Одеська область розташована на тих самих широтах, що й всесвітньо відомий французький регіон Бордо, українське вино залишається практично невідомим на міжнародному ринку, тоді як французьке стало престижним брендом.

У радянські часи виноградарство було орієнтоване виключно на масштабні переробні підприємства, яким продукцію постачали колгоспи та радгоспи. Водночас індивідуальне авторське виноробство фактично не мало права на існування.

За словами Валерія Абаджиєва, сьогодні в Україні нараховується близько 60 виробників вина, і переважна більшість із них – це великі підприємства. Для порівняння, у сусідній Молдові виноробством займаються майже шість тисяч невеликих виробників.

Як бачимо, виробники вина з сусідньої держави також зрозуміли французький секрет. Завдяки ставці саме на дрібних виноробів невеличка Молдова змогла посісти 12 місце серед світових експортерів вина.

Більше про плани, проблеми та життя виробників вина з Одеської області читайте в статі:

Крафтове вино Одещини: чи стане Болград новим центром виноробства?