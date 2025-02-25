Соглашение подписали председатель правления «Ассоциации виноградарей, виноделов и дистилляторов Болградского района» Юрий Греков и директор КУ «Фонд поддержки предпринимательства в Болградском районе» Серафим Савченко. Основная цель сотрудничества — популяризация винодельческой отрасли и создание условий для ее устойчивого развития. Об этом сообщает Болградская районная государственная администрация.

В рамках меморандума запланировано проведение фестивалей, дегустаций, выставок, а также обучающих тренингов и семинаров для местных производителей. Ожидается, что специалисты будут делиться опытом в сфере производства вина, методов улучшения качества продукции и выхода на международные рынки.

Особое внимание будет уделено внедрению инновационных технологий в виноградарстве и совершенствованию процессов брожения, выдержки и дистилляции. Также предусмотрено создание специальной платформы для обмена опытом между производителями, что будет способствовать развитию отрасли и решению ключевых проблем.

В районной администрации отметили, что подписание меморандума является важным шагом для укрепления позиций местных виноделов и повышения их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на международном рынках.

Ранее мы сообщали, что в Болграде снова пройдет фестиваль вин с открытой дегустацией