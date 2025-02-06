Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

8-16 февраля 2025 года состоятся первые в истории зимние гибридные Игры непокоренных в Уистлере и Ванкувере (Канада). В состав сборной команды Украины от Одесской области вошли:

Евгений Каус , сертифицированный тренер по гребле на ялах, потерял обе ноги из-за минно-взрывной травмы во время полномасштабной войны.

Алексей Васильев , солдат ВСУ, ветеран, получил ранение в марте 2023 года во время выполнения боевых задач в г. Бахмут Донецкой области;

, солдат ВСУ, ветеран, получил ранение в марте 2023 года во время выполнения боевых задач в г. Бахмут Донецкой области; Илья Пилипенко , матрос ВСУ, ветеран, получил ранение в сентябре 2022 года вблизи населенного пункта Белогорка Херсонской области в результате подрыва танка на мине;

, матрос ВСУ, ветеран, получил ранение в сентябре 2022 года вблизи населенного пункта Белогорка Херсонской области в результате подрыва танка на мине; Алексей Притула, старший солдат ВСУ, ветеран, получил ранение в сентябре 2022 года в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой области.

Ветераны примут участие в плавании, гребле на тренажерах, волейболе сидя, баскетболе на креслах колесных и регби на креслах колесных, включая новые зимние виды спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, беговые лыжи, скелетон и керлинг на креслах колесных.

Одессит будет соревноваться в трех видах: толкание ядра, гребля на тренажерах, стрельба из лука.

Алексей Притула большую часть жизни прожил в Измаиле, а в 2011 году переехал в Одессу. Был врачом-терапевтом. Впоследствии — дерматологом-терапевтом. Сейчас работает в ветклинике.

Напомним, посетитель ветклиники обматерил Алексея Притулу за то, что тот не смог встать и осмотреть его собаку. После реакции общественности и военных 43-летний одессит Вадим Шевеленко извинился за свой поступок.

Игры непокоренных — это крупнейшее в мире международное мероприятие для ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, травмы или заболевания, выполняя свои служебные обязанности.

В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 примут участие 550 участников из 25 стран. Украину будут представлять 35 ветеранов и действующих военнослужащих.

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