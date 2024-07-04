«Показалось, что вы не так со мной разговариваете»: одессит попытался оправдаться перед ветераном без ног (видео)

«Показалось, что вы не так со мной разговариваете»: одессит попытался оправдаться перед ветераном без ног (видео)

Одессит, обругавший в ветклинике ветерана на протезах Алексея Притулу, вынужден был извиниться перед потерпевшим. А в полиции в отношении него составили административный протокол.

Напомним, 3 июля в одной из ветклиник Одессы посетитель обидел врача-ветеринара во время приема у него в кабинете. Мужчину возмутило, что врач, осматривая его собаку, не мог встать со стула и подойти к животному поближе. Увидев протезы Алексея Притулы, одессит обматерил его и покинул кабинет врача.

Ситуация привлекла внимание общественности и военных. 43-летний одессит Вадим Шевеленко, который вчера обругал ветерана войны Алексея Притула, извинился за свой поступок. Но сделал это только после того, как к нему пришли активисты.

Депутат Одесского облсовета Андрей Бабенко опубликовал видео, где тот пытается оправдаться. Шевеленко долго не мог объяснить, почему «послал на ***» врача, однако в конце концов сказал, что был расстроен из-за собаки, а протезы Притулы не заметил.

«Я прошу прощения. Я реально, когда вы сидели за столом, не видел протезы. Я из-за состояния собаки был расстроен, когда заходил. Я не видел, что у вас есть сложности, реально не видел… Когда я зашел к вам в кабинет мне показалось, что вы как-то не так со мной разговаривали» – сказал он.

В ответ ветеран Алексей Притула заявил, что не принимает извинений. Как сообщили в Нацполиции,  потерпевший обратился с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники.

обматерил ветерана

«Правоохранители приехали по указанному адресу, где 38-летний потерпевший обратился с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники. Принятыми мерами правоохранители установили правонарушителя и место его жительства. Им оказался 43-летний гражданин. Полицейские составили в отношении него административный протокол7 об административных правонарушениях Свою вину он признал и сейчас уже извинился перед потерпевшим», — говорится в сообщении полиции.

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