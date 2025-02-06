Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

8-16 лютого 2025 року відбудуться перші в історії зимові гібридні Ігри нескорених у Вістлері та Ванкувері (Канада). До складу збірної команди України від Одеської області увійшли:

Євген Каус , сертифікований тренер із веслування на ялах, втратив обидві ноги через мінно-вибухову травму під час повномасштабної війни.

, сертифікований тренер із веслування на ялах, втратив обидві ноги через мінно-вибухову травму під час повномасштабної війни. Олексій Васильєв , солдат ЗСУ, ветеран, дістав поранення в березні 2023 року під час виконання бойових завдань у м. Бахмут Донецької області;

, солдат ЗСУ, ветеран, дістав поранення в березні 2023 року під час виконання бойових завдань у м. Бахмут Донецької області; Ілля Пилипенко , матрос ЗСУ, ветеран, дістав поранення у вересні 2022 року поблизу населеного пункту Білогорка Херсонської області внаслідок підриву танка на міні;

, матрос ЗСУ, ветеран, дістав поранення у вересні 2022 року поблизу населеного пункту Білогорка Херсонської області внаслідок підриву танка на міні; Олексій Притула, старший солдат ЗСУ, ветеран, отримав поранення у вересні 2022 року в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області.

Ветерани візьмуть участь у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних і регбі на кріслах колісних, включно з новими зимовими видами спорту: гірськими лижами, сноубордом, біатлоном, біговими лижами, скелетоном і керлінгом на кріслах колісних.

Одесит змагатиметься у трьох видах: штовхання ядра, веслування на тренажерах, стрільба з лука.

Олексій Притула більшу частину життя прожив в Ізмаїлі, а 2011 року переїхав до Одеси. Був лікарем-терапевтом. Згодом – дерматологом-терапевтом. Зараз працює у ветклініці.

Нагадаємо, відвідувач ветклініки обматюкав Олексія Притулу за те, що той не зміг встати й оглянути його собаку. Після реакції громадськості та військових 43-річний одесит Вадим Шевеленко вибачився за свій вчинок.

Ігри нескорених – це найбільший у світі міжнародний захід для ветеранів і військовослужбовців, які зазнали поранень, травм або захворювань, виконуючи свої службові обов’язки.

У Invictus Games Vancouver Whistler 2025 візьмуть участь 550 учасників із 25 країн. Україну представлятимуть 35 ветеранів і чинних військовослужбовців.

Читайте також: Втратила ногу, але не занепала духом: юна одеситка освоює протез і будує плани на майбутнє (фото)