Жилой дом на проспекте Шевченко в Одессе нуждается в масштабном ремонте после повреждений, нанесенных во время обстрела 18 ноября 2024 года. Согласно тендерной документации, подрядчик должен отремонтировать крышу, стены, перегородки, усилить конструкцию здания, выполнить штукатурные работы на фасаде и установить новую лестницу.

Сейчас коммунальщики возводят забор во внутреннем дворе и готовят материалы для внешнего ограждения. Также начаты подготовительные работы для усиления стен первого этажа. В подрядной организации отметили, что сейчас демонтируют старую штукатурку и проводят очистку стен. Основные штукатурные работы начнутся после потепления.

Завершить восстановление дома планируют до конца 2024 года. Работы проводятся в рамках восстановления инфраструктуры города после военных разрушений.

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