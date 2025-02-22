Свого часу чоловік протягом трьох років очолював Бобрицьку сільраду. На початку війни добровільно пішов воювати. У складі 11-го батальйону тероборони «Київська Русь», заснованого 2014-го уродженцем краю полковником Олександром Гуменюком, воїн воював на Херсонському та Донецькому напрямках. Особливо відзначився в боях під Авдіївкою. З екіпажем своєї БМП він знищив чимало ворожої бронетехніки та піхоти.

За бойову звитягу командир «бехи», старший солдат Павло Шмаленюк нагороджений Золотим хрестом та іншими відзнаками. Відвоювавши більше півтора року, ветеран повернувся в рідне село, щоб поправити здоров’я та доглядати за 92-річною матір’ю Лідією Олександрівною.

Також опікується онуком Тимуром та донькою Діаною, які втекли від війни з Одеси після недавнього ворожого обстрілу. Клята ракета мало не влучила в їхній будинок.

У планах новопризначеного старости – допомога ветеранам та їхнім родинам, підтримка побратимів, проведення зі школярами військово-патріотичних вишколів, облагородження території та розв’язання проблем жителів старостату.

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Юрій ФЕДОРЧУК