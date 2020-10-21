Страсти по Жукову: кто и почему хочет изменить название одесских улиц?

В Одессе вновь пытаются вернуть прежние названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези. Кто-то приветствует подобное решение, кто-то — категорически против, а многие считают это предвыборным ходом. Насколько правомочны такие изменения, кому они выгодны и что думают об этом одесситы, выясняла «Одесская жизнь».

На законных основаниях?

Переименовали проспект Маршала Жукова в 2016 году — попал под закон о декоммунизации. Но 16 октября рабочая группа историко-топонимической комиссии горсовета после обращения мэра Одессы проголосовала за возвращение проспекту Небесной Сотни имени Маршала Жукова, а улице Инглези — 25-й Чапаевской дивизии.

«Для этого есть все законные основания, — написал Геннадий Труханов на своей странице в Фейсбуке. — В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской дивизии — легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны».

Пока что решение комиссии носит рекомендационный характер. Любому переименованию предшествуют общественные слушания. Провести их планируется 4 декабря. И только после этого вопрос о переименовании будет вынесен на сессию горсовета.

Решение оспорят в суде

— 14 голосов против 7 приняли решение поддержать возвращение прежних названий. Сейчас посыпятся иски о незаконности самого факта рассмотрения этого вопроса, — считает член топонимической комиссии историк Александр Бабич.

И действительно, активист Демьян Ганул, не дожидаясь решения сессии, решил через суд отменить публичные слушания. Ведь имя маршала, как и 25-я Чапаевская дивизия, на сайте Института нацпамяти Украины внесены в список лиц и названий, подпадающих под декоммунизацию.

Уже подала в суд на мэра и одесская ячейка партии «Европейская солидарность». Решение городской власти считают там предвыборным популизмом и провокацией.

Что думают одесситы?

Одесситам, судя по всему, чехарда с переименованиями порядком надоела. Вот как они комментируют эту тему в Фейсбуке.

«Других проблем нет. Это самое главное. Теперь заживем по по-новому: проходы к морю будут, перестанут строить дом в сквере Академика Королева», — горько иронизирует Сергей Рой.

«Лучше пляжи вернули б чистые, бесплатные», — убеждена Марина Байкова.

«Пусть бы этот мэр Аркадии вернул зеленую зону», — считает Любовь Новикова.

«Переименовывать улицы легче и дешевле. А вот вернуть прибрежные зоны?» — делится Ирина Панасюк.

«Главное, что перед выборами будет шум и сигнал «своим» избирателям. А потом им, избирателям, просто скажут — ну, не получилось», — резюмирует Алексей Григорьев.

Александра Рыбакова