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Труханов собирается вернуть в Одессу Маршала Жукова

Труханов собирается вернуть в Одессу Маршала Жукова

Проспекту Героев Небесной Сотни должно быть возвращено его предыдущее название – Маршала Жукова. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов 16 сентября, в ходе сессии городского совета.

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Этот вопрос будет вынесен на общественные слушания в декабре текущего года. Параллельно будут рассматриваться вопросы возвращения предыдущих названий и других улиц – в частности, ул. Инглези, ранее – 25-ой Чапаевской дивизии.

«Для нас это вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего Города-Героя. И мы будем добиваться справедливости», заявил Труханов.

Напомним, в мае 2016 года экс-губернатор Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов – в том числе, в Одессе. В этот перечень, в частности, попали проспект Маршала Жукова и улица 25-ой Чапаевской дивизии.

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