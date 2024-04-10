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Вернулся с войны «на щите»: в Кодыме простились с погибшим Героем

Вернулся с войны «на щите»: в Кодыме простились с погибшим Героем

Сегодня, 10 апреля, в городе Кодыма Одесской области день траура – громада простилась со своим защитником: с войны «на щите» вернулся военнослужащий Вооруженных сил Украины Алексей Салий.

Как сообщили на странице Кодымской громады в Facebook, сержант, командир 1 отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов роты огневой поддержки Алексей Салий погиб 4 апреля 2024 года, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, вблизи населенного пункта Невельское Покров после сброса вражеского беспилотника.

Герой награжден медалью «За участие в антитеррористической операции, Крестом «Честь и слава» и медалью «За оборону Украины». Ему навсегда останется 44 года.

Встреча Героя в Кодыме

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В день прощания с погибшим воином в Кодымской громаде приспустили государственные флаги. Встречая машину с телом погибшего, местные жители образовали живой «коридор почета».

Коридор почета в Кодыме

На площади Победы прошла гражданская панихида прощания с Алексеем Салием.

«Снова беда пришла в еще одну украинскую семью. Сегодня еще один флаг будет развеваться на Кодымском кладбище, а на Аллее памяти установлено изображение погибшего героя. Я искренне сочувствую семье, вашей потере… Ибо нельзя забыть сына, мужа, отца или друга. Я склоняю голову перед героем, не пожалевшим молодости и самой жизни ради победы, ради мирного будущего Украины!»

– сказал на церемонии прощания городской голова Сергей Лупашко.

Бойца с почестями похоронили на Кодымском кладбище.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», на фронте погиб мастер спорта Украины международного класса, заслуженный тренер по пулевой стрельбе Валентин Дондиков.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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