Повернувся з війни «на щиті»: у Кодимі попрощалися із загиблим Героєм

Сьогодні, 10 квітня, у місті Кодима на Одещині день жалоби – громада попрощалася зі своїм захисником: з війни «на щиті» повернувся військовослужбовець Збройних сил України Олексій Салій.
Як повідомили на сторінці Кодимської громади у Facebook, сержант, командир 1 відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки Олексій Салій загинув 4 квітня 2024 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, поблизу населеного пункту Невельське Покрова.
Героя нагороджено медаллю «За участь в антитерористичній операції, Хрестом «Честь і слава» та медаллю «За оборону України». Йому назавжди залишиться 44 роки.
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У день прощання із загиблим воїном у Кодимській громаді приспустили державні прапори. Зустрічаючи машину з тілом загиблого, місцеві жителі утворили живий коридор пошани.
На площі Перемоги пройшла громадянська панахида прощання з Олексієм Салієм.
«Знову біда прийшла в ще одну українську родину. Сьогодні ще один прапор майорітиме на Кодимському цвинтарі, а на Алеї пам’яті встановлено зображення загиблого героя. Я щиро співчуваю сім’ї, вашій втраті… Бо не можна забути сина, чоловіка, батька чи друга. Я схиляю голову перед героєм, який не пожалів молодості і самого життя заради перемоги, заради мирного майбутнього України!»
– сказав на церемонії прощання міський голова Сергій Лупашко.
Бійця з почестями поховали на Кодимському цвинтарі.
Як повідомляло раніше «Одеське життя», на фронті загинув майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер із кульової стрільби Валентин Дондіков.
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