Новости Одессы и Одесской области

Родные защитника из Одесской области через два года узнали о его гибели

Родные защитника из Одесской области через два года узнали о его гибели

В Измаильском районе Одесской области простятся с молодым нацгвардейцем Иваном Самокишем, погибшим еще во время боев за Мариуполь.

Печальное известие сообщили в Сафьяновской громаде.

Житель села Кислица Иван Самокиш встретил врага в самом начале полномасштабной войны в рядах Национальной гвардии Украины. Тогда боец защищал Мариуполь от российских захватчиков.

В апреле 2022 года Иван Самокиш пропал без вести, и только через два года, в марте 2024 года, тело Защитника удалось найти и опознать.

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Сафьяновский сельский совет и его исполнительный комитет выражают искренние слова соболезнования семье погибшего:

«Низко склоняем головы перед светлой памятью воина, который отдал самое ценное — свою жизнь за мирное небо над Украиной. Герои не умирают, они продолжают защищать нас с небес!»

«На щите» в родное село Герой вернется в субботу, 6 апреля. Утром в его честь образуют живой коридор на въезде в населенный пункт.

О деталях захоронения будет сообщено позже.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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