Наши дома: семерых защитников Змеиного освободили из российского плена (фото, видео)

Около 5 месяцев ждали украинцы обмена пленными. И сегодня, 3 января 2024 года, такой долгожданный обмен состоялся. 230 наших людей сегодня дома.
Об этом сообщает омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Среди освобожденных – солдаты, сержанты, офицеры, воины ВСУ, Национальной гвардии, ВМС и пограничники.
Среди 230 освобожденных из российского плена, семь – защитники острова Змеиный.
Один из них – 22-летний медик Александр Куртев из Рени Одесской области. Фото военного опубликовала его девушка Ярослава. В российском плену парень вместе с другими защитниками Змеиного находился почти два года.
Это самый большой обмен за время полномасштабного вторжения. Всего сегодня удалось вызволить из российского плена 230 человек.
Среди военнопленных:
- 130 представителей ВСУ (из них ТрО – 14, ВМС – 14),
- 55 бойцов Нацгвардии,
- 38 военнослужащих Госпогранслужбы,
- 1 полицейский.
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Также освобождены шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы.
Кроме того, 48 воинов, вернувшихся домой, имели статус «пропавшей без вести».
Сейчас их ждет медицинское освидетельствование и помощь с восстановлением документов и карт.
Ни одного бойца полка специального назначения «Азов» и на этот раз не удалось освободить. Уже полтора года большая часть согласившихся выйти из окруженного завода «Азовсталь» остается в неволе.
По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, это был очень сложный обмен. Он проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.