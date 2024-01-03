Наши дома: семерых защитников Змеиного освободили из российского плена (фото, видео)

Об этом сообщает омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Среди освобожденных – солдаты, сержанты, офицеры, воины ВСУ, Национальной гвардии, ВМС и пограничники.

Среди 230 освобожденных из российского плена, семь – защитники острова Змеиный.

Один из них – 22-летний медик Александр Куртев из Рени Одесской области. Фото военного опубликовала его девушка Ярослава. В российском плену парень вместе с другими защитниками Змеиного находился почти два года.

Это самый большой обмен за время полномасштабного вторжения. Всего сегодня удалось вызволить из российского плена 230 человек.

Среди военнопленных:

130 представителей ВСУ (из них ТрО – 14, ВМС – 14),

55 бойцов Нацгвардии,

38 военнослужащих Госпогранслужбы,

1 полицейский.

Также освобождены шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Кроме того, 48 воинов, вернувшихся домой, имели статус «пропавшей без вести».

Сейчас их ждет медицинское освидетельствование и помощь с восстановлением документов и карт.

Ни одного бойца полка специального назначения «Азов» и на этот раз не удалось освободить. Уже полтора года большая часть согласившихся выйти из окруженного завода «Азовсталь» остается в неволе.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, это был очень сложный обмен. Он проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.