В Одессе на Ланжероне провели акцию родственники военнопленных (фоторепортаж)

В акции приняли участие несколько десятков человек, в том числе близкие защитников с «Азовстали» и острова Змеиного. Они держали в руках фотографии с изображением находящихся в плену защитников, плакаты с лозунгами и боевые флаги.

Собравшиеся скандировали: «Слава защитникам Змеиного», «Слава защитникам Мариуполя», а также: «Кто-то сейчас в плену праздников, а они в плену на праздники».

Отметим, что это уже не первая подобная акция в Одессе. В октябре родные военнопленных собирались в Горсаду. А в августе этого года в центре Одессы прошло мирное шествие в поддержку военнопленных.

В настоящее время русские оккупанты держат в плену по крайней мере 4337 украинцев, в их числе более 3500 – военные. Но по данным МВД, около 15 тыс. украинских бойцов считаются пропавшими без вести, так что реальное числе военнопленных может быть намного выше.

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