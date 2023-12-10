Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Ланжероне провели акцию родственники военнопленных (фоторепортаж)

В Одессе на Ланжероне провели акцию родственники военнопленных (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 10 декабря 2023 года, в Одессе на пляже Ланжерон прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных.

В акции приняли участие несколько десятков человек, в том числе близкие защитников с «Азовстали» и острова Змеиного. Они держали в руках фотографии с изображением находящихся в плену защитников, плакаты с лозунгами и боевые флаги.

на Ланжероне собрались родственники военнопленных

Собравшиеся скандировали: «Слава защитникам Змеиного», «Слава защитникам Мариуполя», а также: «Кто-то сейчас в плену праздников, а они в плену на праздники».

Акция в поддержку военнопленных, Одесса, декабрь 2023 г.

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В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных

Отметим, что это уже не первая подобная акция в Одессе. В октябре родные военнопленных собирались в Горсаду. А в августе этого года в центре Одессы прошло мирное шествие в поддержку военнопленных.

Акция в поддержку военнопленных на одесском Ланжероне 10 декабря 2023

В настоящее время русские оккупанты держат в плену по крайней мере 4337 украинцев, в их числе более 3500 – военные. Но по данным МВД, около 15 тыс. украинских бойцов считаются пропавшими без вести, так что реальное числе военнопленных может быть намного выше.

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