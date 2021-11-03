Верховная Рада массово увольняет министров

Сегодня, 3 ноября 2021 года, депутаты Верховной Рады Украины уже отправили в отставку четырех топ-чиновников.

На своей сессии депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку

министра экологии Романа Абрамовского;

первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко;

вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;

министра обороны Андрея Тарана.

Наиболее громкая причина увольнения — у первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко. Его обвиняют в коррупции и финансовых махинациях вместе высокими чинами из налоговой.

Сегодня НАБУ, САП, СБУ проводят обыски по этому делу.

Работой министра экологии Романа Абрамовского был недоволен президент страны Владимир Зеленский.

Так, перед полетом Зеленского на климатический саммит в Глазго, который считается важнейшим событием года в сфере экологии в мире, в Минэкологии не смогли предложить ни одной программы, которую президент мог бы представить на саммите.

Не смог министр экологии и уменьшить коррупцию среди экологических чиновников на местах.

Работу министра обороны Сергея Тарана уволили, удовлетворив его собственное заявление об отставке. Ранее говорилось о его конфликте с бывшим главой Генштаба Русланом Хомчаком.

В результате, в Офисе президента решили сместить с их должностей и одного, и другого.

А причиной отставки вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова называют намерение Офиса президента поручить ему должность министра обороны.

Напомним, что 15 июля 2021 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот чиновник был министром-долгожителем. Свой пост он занимал с 2014 года и был единственным топ-чиновником, сохранившим свой пост после смены в Украине президента и правительства.

А 7 октября 2021 депутаты отправили в отставку своего спикера Дмитрия Разумкова, которого его же собственная фракция обвинила в неэффективной работе.

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