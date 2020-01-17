Гончарук подал в отставку, чтобы “убрать сомнения” в уважении к президенту

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, и его уже получили в офисе президента.

“Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент”, – написал Гончарук на своей странице в Facebook.

В офисе главы государства сообщили, что президент рассмотрит заявление премьера.

Напомним, двумя днями ранее в Украине разразился скандал из-за прослушки премьера, где он неуважительно отзывается о президенте и его знаниях в экономике.

Фото: Алексей Гончарук

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