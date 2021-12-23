Новости Одессы и Одесской области

Велодорожки в Одессе: на 10-й станции Фонтана больше нельзя припарковаться на обочине (фото)

Велодорожки в Одессе: на 10-й станции Фонтана больше нельзя припарковаться на обочине (фото)

Специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») установили специальные ограничительные столбики – делиниаторы на 10-й станции Большого Фонтана.

Подписаться

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, таким образом, коммунальщики продолжают комплексные работы по организации веломаршрута Таирова – Фонтан – Центр.

Установленные конструкции позволяют выделить велодорожку и предотвратить парковку на обочине.

делиниаторы на Фонтане2

«Велополоса – это не прогулочная дорожка и не место для парковки транспортных средств, а отделенный участок дороги, предназначенный для передвижения велосипедов и других двухколесных транспортных средств. Участок обозначается специальными знаками, позволяющими быстро сориентироваться в общем потоке»,

– отмечают в КУ «СМЭП».

Кроме того, специалисты смонтировали соответствующие дорожные знаки вдоль велополосы на улице Сегедской.

дорожные знаки на Сегедской

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее коммунальщики отделили велополосу делиниаторами на 5-й станции Фонтанской дороги. Тогда же сообщалось, что в дальнейшем такие устройства появятся и на других участках Фонтанской дороги.

Читайте также:

Фото Одесского горсовета и КУ «СМЭП»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить