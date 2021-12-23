Велодорожки в Одессе: на 10-й станции Фонтана больше нельзя припарковаться на обочине (фото)

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, таким образом, коммунальщики продолжают комплексные работы по организации веломаршрута Таирова – Фонтан – Центр.

Установленные конструкции позволяют выделить велодорожку и предотвратить парковку на обочине.

«Велополоса – это не прогулочная дорожка и не место для парковки транспортных средств, а отделенный участок дороги, предназначенный для передвижения велосипедов и других двухколесных транспортных средств. Участок обозначается специальными знаками, позволяющими быстро сориентироваться в общем потоке»,

– отмечают в КУ «СМЭП».

Кроме того, специалисты смонтировали соответствующие дорожные знаки вдоль велополосы на улице Сегедской.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее коммунальщики отделили велополосу делиниаторами на 5-й станции Фонтанской дороги. Тогда же сообщалось, что в дальнейшем такие устройства появятся и на других участках Фонтанской дороги.

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Фото Одесского горсовета и КУ «СМЭП»