Вечером пятницы центр Одессы и Молдаванку сковали жуткие пробки – карта

Согласно Google-картам, больше всего «покраснели» центр города, Приморский район и Молдаванка.

Отметим, что ситуацию усугубило и закрытие Ивановского путепровода, так как водители маршруток и грузовиков едут в объезд по соседним улицам.

Как сообщала «Одесская жизнь», с сегодняшнего дня движение автотранспорта по аварийному Ивановскому мосту путепроводу ограничено двумя внутренними полосами. Проехать по мосту может только транспорт, вес которого не более 5 тонн и со скоростью до 40 км/час. Общественный транспорт пустили в обход. Кроме того, запрещено движение пешеходов по обоим тротуарам моста.

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Фото: Vgorode-ua