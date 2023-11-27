Вчера ненастье, а сегодня настоящая зимняя сказка: Одесса после снегопада (фоторепортаж)

Сегодняшнее солнце развело лучами тучи, и взглянув в небо, уже не верится, какая метель была вчера.

Но оглядевшись вокруг можно увидеть настоящую зимнюю сказку, которую пришлось встречать в последнюю неделю ноября.

На стенах домов и балконах образовались интересные узоры, которые недолгое время, но все-таки украшали дома одесситов.

Солнце уже согрело воздух, поэтому снег на ветках деревьев и крышах домов начал быстро таять.

А птички сегодня как бусины украшают электропровода, будто намекая, что их сегодня в городе недостаточно — много обрывов из-за непогоды.

Но талый снег несет в себе опасность, ведь на крышах домов образуются ледяные сосульки, которые могут нанести вред здоровью или даже жизни.

Также от талого снега образовалась «каша» на дорогах и тротуарах. Местами талый снег образовал большие лужи. Также работает спецтехника и расчищает проезжую часть.

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А в Парке Победы сегодня как конкурс на умение лепить снеговиков. Их здесь много – профессионально слеплены, а есть от мастеров, у которых опыта еще не достаточно.

Осенние деревья, еще не успевшие сбросить листья, очень контрастно и красиво смотрятся на белом фоне.

Но больше всех сегодня весело ребятишкам – они катаются с горок на чем видят.

Но есть и недовольные сегодняшней красотой – это четырехлапые. А также птицы, ведь весь их корм оказался под слоем снега. Именно таких наши корреспонденты встретили на улицах и в парке.