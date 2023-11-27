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Вчора негода, а сьогодні справжня зимова казка: Одеса після снігопаду (фоторепортаж)

Вчора негода, а сьогодні справжня зимова казка: Одеса після снігопаду (фоторепортаж)

Майже добу Одесу замітало снігом. пориви вітру ламала величезні дерева. А електротранспорт досі не може оговтатись від учорашнього випробування. Але яким місто зустріло одеситів сьогодні, побачили наші кореспонденти.

Сьогоднішнє сонце розвело промінням хмари, і глянувши в небо, вже й не віриться, яка заметіль була вчора.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

Але озирнувшись навколо можна побачити справжню зимову казку, яку довелося зустрічати в останній тиждень листопада.

На стінах будинків і балконах утворилися цікаві візерунки, які недовгий час, але все-таки прикрашали будинки одеситів.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

Сонце вже зігріло повітря, тому сніг на гілках дерев та дахах будинків почав бистро танути.

А пташки сьогодні як намистини прикрашають електродроти, ніби натякаючи, що їх сьогодні в місті недостатньо – багато обривів через негоду.

Зиомва казка. Снігопад

Але талий сніг несе в собі небезпеку, адже на дахах будинків утворюються льодяні бурульки, які можуть завдати шкоди здоров’ю чи навіть життю.

Зиомва казка. Снігопад

Також від розталого снігу утворилася “каша” на дорогах та тротуарах. Місцями талий сніг утворив великі калюжі. Також працює спецтехніка та розчищає проїжджу частину.

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Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

А у Парку Перемоги сьогодні неначе конкурс на вміння ліпити сніговиків. Їх тут багато – є професійно зліплені, а є від майстрів, у яких досвіду ще не достатньо.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

Осінні дерева, які ще не встигли скинути листя, дуже контрастно та красиво виглядають на білосніжному фоні.

Зиомва казка. Снігопад

Та найвеселіше сьогодні дітлахам – вони катаються з гірок на чому бачать.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад

Але є й незадоволені сьогоднішньою красою – це чотирилапі. Саме таких наші кореспонденти й зустріли на вулицях й у парку.

Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
Зиомва казка. Снігопад
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