Вчора негода, а сьогодні справжня зимова казка: Одеса після снігопаду (фоторепортаж)

Сьогоднішнє сонце розвело промінням хмари, і глянувши в небо, вже й не віриться, яка заметіль була вчора.

Але озирнувшись навколо можна побачити справжню зимову казку, яку довелося зустрічати в останній тиждень листопада.

На стінах будинків і балконах утворилися цікаві візерунки, які недовгий час, але все-таки прикрашали будинки одеситів.

Сонце вже зігріло повітря, тому сніг на гілках дерев та дахах будинків почав бистро танути.

А пташки сьогодні як намистини прикрашають електродроти, ніби натякаючи, що їх сьогодні в місті недостатньо – багато обривів через негоду.

Але талий сніг несе в собі небезпеку, адже на дахах будинків утворюються льодяні бурульки, які можуть завдати шкоди здоров’ю чи навіть життю.

Також від розталого снігу утворилася “каша” на дорогах та тротуарах. Місцями талий сніг утворив великі калюжі. Також працює спецтехніка та розчищає проїжджу частину.

Читайте також: На дорогах Одещини сотні застряглих автівок та автобусів: де попросити про допомогу (фото, відео)

А у Парку Перемоги сьогодні неначе конкурс на вміння ліпити сніговиків. Їх тут багато – є професійно зліплені, а є від майстрів, у яких досвіду ще не достатньо.

Осінні дерева, які ще не встигли скинути листя, дуже контрастно та красиво виглядають на білосніжному фоні.

Та найвеселіше сьогодні дітлахам – вони катаються з гірок на чому бачать.

Але є й незадоволені сьогоднішньою красою – це чотирилапі. Саме таких наші кореспонденти й зустріли на вулицях й у парку.