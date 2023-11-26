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«Сумасшедшая погода!»: капризы последнего воскресенья ноября (фоторепортаж)

«Сумасшедшая погода!»: капризы последнего воскресенья ноября (фоторепортаж)

Последнее воскресенье ноября выдалось с теми еще капризами. Ветер, дождь, снег – и все это вместе. И хотя снег в городе практически сразу тает, он вместе с дождем создает на улицах «кашу». Сильный ветер вырывает зонтик из рук, словно пытается добавить и свои «капризы». При этом отметим: наш фоторепортаж делался в первой половине дня, а во второй «картинка» уже очень сильно изменилась…

Людей на улицах мало, однако картинка «женщина с пакетами» – привычна даже для безумного (мы сейчас о погоде) воскресенья в конце ноября.

Одесса,, 26 ноября 2023
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Одесса,, 26 ноября 2023-4
Одесса,, 26 ноября 2023-5
Центр Одессы, 26 ноября 2023

– Сумасшедшая погода! – пришлось услышать по дороге.

– Так же синоптики предупреждали!

– Лучше бы они ошиблись!

Да, синоптики предупреждали, а люди тем временем опасаются мороза, ведь если вся эта «каша» ночью замерзнет, будет совсем «весело».

Одесса,, 26 ноября 2023-6
Одесса,, 26 ноября 2023-7
Одесса,, 26 ноября 2023-8
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Одесса,, 26 ноября 2023-10
Одесса,, 26 ноября 2023-11

Ох, не торопились листья на деревьях этой осенью желтеть, теперь вот имеем еще одну «картинку»: ветер с деревьев срывает практически еще зеленые листья, к тому же, холодно. Вот и падают не успевшие постареть листочки на асфальт и плитку, тонут в лужах…

Одесса,, 26 ноября 2023-12
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Одесса,, 26 ноября 2023-15
Одесса,, 26 ноября 2023-16

Снег ненадолго оседает в уличных вазах, на авто, на клумбах, где тоже сиротливо выглядывают еще зеленые кустики…

А ветер срывается все чаще, ветки деревьев под его аккомпанемент выполняют свои ноябрьские «музыкальные упражнения»…

Таки сумасшедшая погода! Что там еще обещают синоптики?..

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Одесса,, 26 ноября 2023-18
Одесса,, 26 ноября 2023-19
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