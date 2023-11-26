«Сумасшедшая погода!»: капризы последнего воскресенья ноября (фоторепортаж)

Людей на улицах мало, однако картинка «женщина с пакетами» – привычна даже для безумного (мы сейчас о погоде) воскресенья в конце ноября.

– Сумасшедшая погода! – пришлось услышать по дороге.

– Так же синоптики предупреждали!

– Лучше бы они ошиблись!

Да, синоптики предупреждали, а люди тем временем опасаются мороза, ведь если вся эта «каша» ночью замерзнет, будет совсем «весело».

Ох, не торопились листья на деревьях этой осенью желтеть, теперь вот имеем еще одну «картинку»: ветер с деревьев срывает практически еще зеленые листья, к тому же, холодно. Вот и падают не успевшие постареть листочки на асфальт и плитку, тонут в лужах…

Снег ненадолго оседает в уличных вазах, на авто, на клумбах, где тоже сиротливо выглядывают еще зеленые кустики…

А ветер срывается все чаще, ветки деревьев под его аккомпанемент выполняют свои ноябрьские «музыкальные упражнения»…

Таки сумасшедшая погода! Что там еще обещают синоптики?..

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