«Сумасшедшая погода!»: капризы последнего воскресенья ноября (фоторепортаж)

Последнее воскресенье ноября выдалось с теми еще капризами. Ветер, дождь, снег – и все это вместе. И хотя снег в городе практически сразу тает, он вместе с дождем создает на улицах «кашу». Сильный ветер вырывает зонтик из рук, словно пытается добавить и свои «капризы». При этом отметим: наш фоторепортаж делался в первой половине дня, а во второй «картинка» уже очень сильно изменилась…
Людей на улицах мало, однако картинка «женщина с пакетами» – привычна даже для безумного (мы сейчас о погоде) воскресенья в конце ноября.
– Сумасшедшая погода! – пришлось услышать по дороге.
– Так же синоптики предупреждали!
– Лучше бы они ошиблись!
Да, синоптики предупреждали, а люди тем временем опасаются мороза, ведь если вся эта «каша» ночью замерзнет, будет совсем «весело».
Ох, не торопились листья на деревьях этой осенью желтеть, теперь вот имеем еще одну «картинку»: ветер с деревьев срывает практически еще зеленые листья, к тому же, холодно. Вот и падают не успевшие постареть листочки на асфальт и плитку, тонут в лужах…
Снег ненадолго оседает в уличных вазах, на авто, на клумбах, где тоже сиротливо выглядывают еще зеленые кустики…
А ветер срывается все чаще, ветки деревьев под его аккомпанемент выполняют свои ноябрьские «музыкальные упражнения»…
Таки сумасшедшая погода! Что там еще обещают синоптики?..
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