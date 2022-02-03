«Ковидная тысяча» на лекарства: кому доступна услуга и в каких аптеках работает?

Людям старшего возраста разрешили потратить «ковидную тысячу» на медикаменты. Сделать это можно с 24 января. Мы узнавали, в каких аптеках система работает и как можно приобрести лекарства.

Чтобы мотивировать граждан активней прививаться от коронавируса, в конце ушедшего года президент Зеленский «подарил» каждому, кто прошел полный курс вакцинации, по тысяче гривен. Для путешествий, самообразования и развлечений. Правда, гражданам постарше такое использование средств не показалось актуальным. И людям старшего возраста разрешили потратить «ковидную тысячу» на медикаменты. Сделать это можно с 24 января. Мы узнавали, в каких аптеках система работает и как можно приобрести лекарства.

Деньги для группы риска

Тысячу гривен по программе «єПідтримка» на покупку лекарств сегодня могут использовать вакцинированные граждане в возрасте 60 лет и старше. В правительстве рассудили, что эта возрастная категория является группой риска, имеющей сопутствующие хронические заболевания, которые требуют приобретения дополнительных лекарственных средств.

Купить медикаменты на «ковидную тысячу» можно в аптечных заведениях и в интернет-аптеках. Как по рецепту врача, так и без него.

Успеть потратить «бонусные» деньги необходимо за четыре месяца — именно на такой срок предоставляются средства с момента их получения.

А вот получить деньги наличными или на обыкновенную банковскую карточку нельзя. Начисляют их на специальные виртуальные карты. Сейчас их оформляют ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, Альфа-банк, А-Банк, Райффайзенбанк и Укргазбанк.

При покупке медикаментов проверяют возраст покупателя на момент проведения платежа. Когда именно оформлена карточка — неважно. Главное, чтобы ко времени совершения покупки лекарства ее владельцу исполнилось 60 лет.

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Главное иметь «правильный» телефон

Чтобы получить виртуальную карту, для начала нужно загрузить приложение «Дія». Затем авторизоваться и найти в меню услугу «єПідтримка». После этого выбрать карту для выплаты с названием «єПідтримка» и в течение десяти дней ждать зачисления средств.

Главное, чтобы телефон гражданина, желающего получить «ковидную тысячу», поддерживал NFC — технологию, с помощью которой можно оплачивать покупки в магазине. А такая возможность есть далеко не у всех пенсионеров.

В Одессе программу прививочных бонусов поддерживают практически все аптечные сети.

Исключение пока что — киоски сети «Полимед». И в аптечной сети «Ситимед» заявили, что ничего толком о программе не знают. А в легендарной одесской аптеке Гаевского нам рассказали, что принимают только виртуальные карточки от ПриватБанка.

Остальные аптечные сети готовы принимать карты любых банков — парт­неров программы.

Бонус за бустер

Вдобавок к «ковидной тысяче» гражданам Украины обещают выплатить деньги и за бустерную дозу вакцины. Таким образом власти собираются стимулировать вакцинированных граждан сделать третью прививку — для укрепления иммунитета.

По заявлению президента, люди, сделавшие дополнительную прививку антиковидной вакциной, смогут получить еще по 500 гривен на карточку «єПідтримка».

Также в ближайшее время программа будет распространена и на подростков в возрасте

14-18 лет. Кроме путешествий и развлечений, они смогут потратить «ковидные» деньги на образовательные услуги и курсы.

По чужим карточкам

С программой «єПідтримка» одесские аптеки работают уже около недели. И за это время потратить «ковидную тысячу» на медикаменты, по словам их сотрудников, проявили желание довольно много покупателей. И не только пенсионеры старше 60 лет. Молодые люди лекарствами тоже хотят запастись. Вот только не знают, что граждане трудоспособного возраста «ковидный» бонус могут тратить исключительно на путешествия, спорт и развлечения. Лекарства же, к сожалению, не только пожилым нужны.

Правда, молодых покупателей в аптеках мы не встретили. А вот пенсионерка Наталья Николаевна пришла закупать «сердечные» препараты в аптеку сети «Анкор» с телефоном своего мужа. Прививаться от ковида с ее диагнозом врачи не советуют. А лечиться-то надо. Вот и приобрела медикаментов на 700 гривен. Правда, отметила при этом, что по аптечной карточке скидку ей не сделали.

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Ликбез в аптеке и покупки наугад

— Сначала была большая проблема с реализацией этой программы, — рассказала сотрудница сети «Аптека от склада» Алина. — Многие люди, желающие воспользоваться «ковидными» деньгами, приходят совершенно неподготовленными. Им просто не объяснили, что надо создавать дополнительный аккаунт, регистрироваться и так далее. И все это падает на наши плечи. Приходится по полчаса — в лучшем случае — объяснять им, что надо сделать. И занимаемся мы этим по собственной инициативе.

Приобрести бесплатно по программе «єПідтримка», предупреждает Алина, можно не все препараты. А только те, у которых ставки НДС 0-7%. И лишь препараты, зарегистрированные в Украине. Заказать лекарства можно и онлайн.

Медтехнику — к примеру, тонометры и ингаляторы — на «ковидные» деньги не купишь. Так же, как и биологически активные добавки, косметические препараты, специальные гигиенические средства для ухода за больными — памперсы, например.

А вот в «Анкоре» сотрудники не представляют, что можно купить на «ковидную тысячу».

— Давайте выбьем и посмотрим — пройдет платеж или нет, — предложили нам.

Вот так, «методом тыка», покупки и совершаются.

— Люди не знают, что они могут по программе приобрести, поэтому возникают недоразумения, масса вопросов. Правда, агрессии со стороны покупателей пока не было, — отмечает Алина. — Благо у нас еще делают скидку 2% по этой программе. По льготной цене можно купить кардиопрепараты, лекарства от диабета.

В аптеке же сети «Доброго дня» нам заявили, что скидок на лекарства, купленные на «ковидную» тысячу, не делают. По льготным ценам медикаменты можно купить по отдельной программе.

О физической карте и расширении «єПідтримки»

Вместе с тем покупатели, приобретавшие во время нашего разговора с Алиной лекарства для сердечно-сосудистой системы, рассказали, что «ковидной» тысячей не располагают. Телефоны у них не те.

— Если телефон не поддерживает функцию оплаты, мы пытаемся объяснить людям, чтобы они пошли или позвонили в банк и запросили себе физическую карту. Хотя, насколько это возможно сегодня — не знаю, — признается провизор. — Чаще всего именно этот вопрос и решает возможность покупки. И таких людей очень много, потому что большинство пенсионеров имеют кнопочные телефоны. А там даже интернета нет.

— К сожалению, очень много непродуманных моментов в этой программе, — согласна с коллегой сотрудница аптеки «Анкор» Анжела. — Поэтому, хотя людей, желающих воспользоваться «ковидными» деньгами, много, помочь мы можем, к сожалению, далеко не всем.

Сейчас банки готовятся выпускать физические карты для «ковидной тысячи» — чтобы облегчить пожилым людям возможность пользоваться прививочными бонусами. К тому же Кабмин обещает расширить программу покупки лекарств за деньги «єПідтримки». В частности, ею смогут воспользоваться лица с инвалидностью первой группы — вне зависимости от возраста. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно. А в феврале правительство разрешит пенсионерам использовать «ковидный» бонус на оплату коммунальных услуг.

Осторожно, мошенники!

Выплаты на карту «єПідтримка» повлекли за собой волну афер. По информации Нацполиции Одесской области, злоумышленники, под видом служащих банка, звонят его клиентам и предлагают перевести деньги с виртуальной карточки на основную. Якобы тогда «ковидную тысячу» можно будет потратить на что угодно или обналичить. Для проведения «операции» мошенники просят сообщить данные банковских карт.

И если доверчивые граждане эту информацию сообщают, они не только не получают обещанной тысячи, но и лишаются всех средств со своей карты.

Именно таким образом преступники получили данные карты 48-летнего одессита. В результате — с банковской карты мужчины были похищены 1800 гривен.

Сейчас эти преступные действия расследует полиция. По факту мошенничества открыто уголовное производство.

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