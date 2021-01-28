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В Украине разработали план вакцинации от коронавируса

В Украине разработали план вакцинации от коронавируса

В украинском правительстве разработали четкий план вакцинации от CОVID-19 и подготовили для этого логистическую инфраструктуру. Кампанию по вакцинации планируют начать уже в феврале.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

По словам главы правительства, национальный план вакцинации предусматривает пять этапов. В первую очередь прививки получат медработники, военные, люди в домах престарелых, соцработники и учителя. До конца 2022 года планируется вакцинировать не менее 50% населения.

Если фонд COVAX включит Украину в «первую волну» распределения вакцин, то в феврале-марте страна получит от 100 до 200 тыс. вакцин. Вероятнее всего, это будут препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi/GSK.

Кроме того, правительство готовит медицинскую систему для быстрого развертывания кампании по вакцинации.

«В первую очередь это касается логистической составляющей: формирование маршрутов для оперативной и безопасной доставки вакцин, формирование бригад, которые будут проводить прививки, и другие моменты», – отметил Шмыгаль.

Заниматься организацией кампании по вакцинации на местах будут руководители департаментов здравоохранения.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в Украине есть возможности для безопасного хранения и транспортировки вакцин, которые необходимо хранить при температуре не более чем минус 80 градусов.

«Для этого, прежде всего, будут привлекаться частные фармацевтические логистические компании», – сказал глава правительства.

На первом этапе вакцинации будут работать 500 специальных бригад, состав которых уже сформирован. На последующих этапах прививки будут делать в более чем 4000 пунктах.

Сейчас правительство совместно с Национальной службой здравоохранения Украины разрабатывает отдельный пакет медицинских услуг, который покроет расходы учреждений на организацию и проведение вакцинации.

Напомним, Украина заключила договор на закупку вакцины компании Sinovac Biotech. Речь шла о 1 млн 913 тыс. доз.

По словам премьера, на прошлой неделе вакцину Sinovac согласились использовать в Бразилии, где проводились ее клинические испытания. Соответственно, ориентировочно через 3-4 недели первая партия этой вакцины в количестве 700 тыс. доз должны прибыть и в Украину.

Ранее сообщалось, что второй этап вакцинации от CОVID-19 в Украине может начаться в марте. В рамках этого этапа планируется привить от коронавируса 2,5 млн граждан.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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